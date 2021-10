Ministério da Economia coloca em pauta pedido de empréstimo do Acre ao Fonplata

O governador Gladson Cameli recebeu a confirmação na manhã desta quinta-feira, 7, em reunião com o subsecretário de Financiamento ao Desenvolvimento de Mercado Internacional (Sufin), do Ministério da Economia, Carlos Eduardo Lampert Costa, de que a Carta Consulta 60752 para liberação do financiamento junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), será analisada na próxima reunião do conselho deliberativo (Cofiex). A reunião com Carlos Lampert teve também a participação do secretário de Estado da Fazenda, Rômulo Grandidier e do chefe da Representação do Acre em Brasília, Ricardo França.

Ao pedir celeridade na apreciação da carta, Gladson Cameli explicou ao subsecretário as peculiaridades da região Norte, em especial o estado do Acre, devido ao período de chuvas que já está para se iniciar, quando as obras são realizadas com um sacrifício maior que o normal de outras regiões.

A Carta Consulta apresentada junto à Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (Sain) do Ministério da Economia estabelece o valor total de 41 milhões de dólares para a realização de diversas obras estruturantes no Acre. O empréstimo será feito por meio do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e terá um prazo total para quitação de 180 meses, sendo 48 meses de carência e amortização em 132 meses

Fonplata

O Fonplata é uma entidade financeiro do Tratado da Bacia do Prata que apoia técnica e financeiramente a realização de estudos, projetos, programas, obras e iniciativas que promovam o desenvolvimento harmônico e a integração física dos países membros da Bacia do Prata: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Na tarde desta quarta-feira, 6, o governador Gladson Cameli, acompanhado do secretário de Estado da Fazenda, Rômulo Grandidier e do chefe da Representação do Acre em Brasília, Ricardo França, esteve reunido com técnicos do Fonplata para discussão das condições do empréstimo.

O empréstimo de 41 milhões de dólares será aplicado desde os estudos e supervisões técnicas até a realização de várias obras estruturantes, tais como: restauração da Rodovia AC-40, do trevo da BR-317 até Plácido de Castro; construção da ponte de interligação do Bairro 15 com a Regional da Baixada, em Rio Branco; construção de ponte de interligação entre os bairros Sibéria e Centro, em Xapuri; urbanização com contenção das margens do Rio Acre, em Rio Branco; urbanização com contenção das margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul e implantação do coletor tronco da bacia do Igarapé Boulevard Thaumaturgo, em Cruzeiro do Sul.

Cameli frisou: “estamos confiantes também na breve aprovação do pedido desse empréstimo, a ser votado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, já que a aplicação desses recursos nas obras listadas trará substancialmente aquecimento na economia do estado e geração de empregos. Disso tudo resulta mais qualidade de vida da população do Acre e, consequentemente, progresso para nossos filhos e netos”.