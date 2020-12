O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) prorrogou o prazo da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Doze estados e o Distrito Federal foram contemplados com o adiamento. Os novos prazos variam entre 4 e 31 de dezembro.

De acordo com a pasta, nesta etapa da vacinação serão vacinados bovinos e bubalinos (categoria que inclui várias espécies de búfalos) com até 2 anos de idade.

Os pecuaristas devem comprar vacinas em revendas autorizadas e mantê-las entre 2°C e 8°C, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação do produto na fazenda. Além da imunização, o produtor rural deve fazer a comprovação junto ao órgão de defesa sanitária animal do seu estado ou do DF.

Para mais informações, acesse www.gov.br/agricultura

