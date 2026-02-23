Brasil
Minas Gerais está todo sob alerta de chuvas e ventos de até 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que todas as cidades de Minas Gerais estão sob aviso de perigo por chuva intensa, em um alerta divulgado nesta segunda-feira (23/2).
O aviso vale até sexta-feira (27) e prevê a possibilidade de acúmulo de até 100 mm de chuva em um único dia, além de ventos fortes de até 100 km/h.
Segundo o Inmet, uma área de baixa pressão no litoral da região sudeste está favorecendo a formação de muita umidade e nebulosidade sobre Minas, o que pode intensificar as pancadas de chuva em todas as regiões do estado.
O alerta também chama atenção para possíveis problemas como cortes de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
O órgão recomenda manter contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193) em caso de emergência, além de evitar se abrigar embaixo de árvores e desligar aparelhos elétricos durante temporais.
Em MG, motorista atropela seis pessoas, acaba com pagode e foge
Um homem causou pânico durante um pagode na noite desse domingo (22/2) na Avenida Risoleta Neves, no bairro Providência, na Região norte de Belo Horizonte (MG), ao atropelar seis pessoas que participavam da festa. As vítimas tinham idades entre 20 e 41 anos. O homem fugiu do local após o atropelamento.
Segundo a Polícia Militar (PMMG), quando as equipes chegaram ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava atendendo os feridos. Algumas vítimas foram levadas ao Hospital Risoleta Neves, enquanto outras buscaram atendimento por conta própria.
Uma das pessoas atingidas contou que estava na frente do estabelecimento quando foi jogada ao chão e só percebeu depois que havia sido atingida por um carro.
Testemunhas afirmaram que o veículo — um Fiat Palio — entrou em alta velocidade no espaço onde o evento acontecia e várias pessoas foram atingidas. Frequentadores conseguiram tirar o motorista do carro à força, mas ele conseguiu fugir do local.
Segundo relato, o condutor aparentava estar embriagado e havia outras pessoas dentro do veículo no momento do atropelamento.
O dono do estabelecimento disse à polícia que o bar funciona regularmente, mas, no momento da abordagem, não apresentou o alvará de funcionamento, alegando que o documento estava com o contador.
A perícia da Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de segurança do local. O carro usado no ataque tinha pneus muito desgastados e estava com o licenciamento atrasado desde 2021. O veículo foi apreendido e levado a um pátio credenciado.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito.
O que é um UTV, veículo de Richard Rasmussen apreendido na Transamazônica
O veículo que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto o biólogo Richard Rasmussen realizava uma expedição de 1,5 mil km pela Rodovia Transamazônica é um UTV (Utility Task Vehicle), um utilitário off-road projetado para trilhas, áreas rurais e terrenos irregulares.
Diferente de um quadriciclo, o UTV possui volante, bancos lado a lado, cinto de segurança e uma estrutura reforçada com gaiola de proteção. A versão Turbo oferece potência extra, ideal para enfrentar terrenos alagados e estradas de terra pesada.
Segundo a legislação brasileira de trânsito, esses veículos não são permitidos para circulação regular em rodovias federais por não atenderem às exigências para tráfego contínuo — como padrões específicos de segurança e registro previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do Conselho Nacional de Trânsito. Por isso, seu uso é restrito a contextos específicos, como propriedades privadas.
Por essa razão, o biólogo e sua equipe foram abordados pela PRF durante uma fiscalização, nas proximidades de Manaus, ocasionando na detenção do veículo.
Fim da expedição
Apesar do contratempo, a expedição foi concluída. Rasmussen percorreu trechos críticos da BR-230, enfrentando lama, atoleiros e condições adversas com o objetivo de dar visibilidade à situação da rodovia que conecta a capital amazonense ao restante do país.
Na chegada a Manaus, na noite desse sábado (21/2), o biólogo foi recebido por centenas de moradores no espaço da Feira Municipal de Manaus. Registros da travessia viralizaram ao expor os desafios da infraestrutura local
Zema critica Moraes e Toffoli no caso Master e convoca para ato da direita
Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (22/2), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli pelas suspeitas e atuação em torno do caso do Banco Master.
“O Toffoli já saiu do caminho, mas me responde uma coisa: como é que alguém vai julgar um banco do qual ele mesmo era sócio? E mais, como é que um ministro que sempre viveu de salário público arruma dinheiro para ser sócio de um resort de luxo?”, declarou o governador mineiro.
Zema se referiu ao resort Tayayá, no Paraná, que, até 2025, pertencia a uma empresa da qual o ministro do STF Dias Toffoli é sócio.
Crítica aos supersalários
O governador também criticou os chamados “supersalários” no Judiciário brasileiro, que se tratam de remunerações que ultrapassam o teto do funcionalismo público, hoje equivalente ao vencimento de um ministro da Corte, R$ 46.366,19.
Em 5 de fevereiro, o ministro Flávio Dino suspendeu os chamados “penduricalhos” do serviço público nos Três Poderes da República.
“Ministro com investimento milionário; autoridade com contrato de R$129 milhões, supersalários que passam de 200 mil reais; auxilio gasolina; auxilio viagem; auxílio Iphone. E sabe o que é mais revoltante? O Brasil está na posição noventa no mundo quando o assunto é renda do povo, mas está entre os cinco primeiros quando o assunto é salário alto para aos privilegiados”, declarou Zema.
Zema teve salário aumentado em 298%
Em 2023, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou um projeto de lei que aumentou o salário do mineiro em 298%. O texto, apresentado a pedido do próprio Zema, passou a remuneração do governador de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil.
No vídeo deste domingo, o chefe do Executivo mineiro também convidou os seguidores para a manifestação convocada pela direita para o dia 1º de março.
“O Brasil foi para a rua; o povo pressionou; nós acreditamos. Mas, no fim, anularam tudo. A farra continuou. Agora a história se repete, só que, desta vez, o final pode ser diferente. Porque isso não é sobre um ou dois ministros, não é só sobre o Lula; é sobre a farra dos intocáveis. Dia 1º de março, na Avenida Paulista, temos um encontro marcado”, disse.