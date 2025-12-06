Policiais militares do 8º Batalhão apreenderam, na manhã deste sábado, 6, 30 pacotes de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína no bairro Vitória, em Sena Madureira. A ação ocorreu após a guarnição receber informações de que traficantes estariam utilizando um terreno desabitado, localizado no Beco do Adriano, como depósito para esconder materiais ilícitos.

Com base na denúncia anônima, a equipe deslocou-se até o local e realizou buscas na área de mata ao lado de uma residência suspeita de ser utilizada como ponto de venda de drogas. Durante a varredura, os policiais encontraram uma vasilha plástica escondida no matagal. Dentro do recipiente havia 30 pacotes da substância, totalizando aproximadamente 240 gramas.

Todo o material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do município, onde serão realizados os procedimentos legais e a continuidade das investigações.

Relacionado

Comentários