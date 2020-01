Assessoria de comunicação PMAC/Imagem Ilustrativa

Em curso desde o início de janeiro, a Operação Fecha Fronteira tem o objetivo de inibir o cometimento de crimes e atuar no cumprimento da lei. Na noite desta sexta-feira, 24, uma de suas ações, na estrada do São Francisco, resultou na prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, expedido em 2016.

Os policiais militares empenhados na operação abordaram o veículo Volkswagen Golf, cujo condutor obedeceu a ordem de parada. Feita a verificação, nada de irregular foi constatado, porém, ao consultar o nome do passageiro, um homem de 36 anos, havia um mandado de prisão em seu desfavor. O abordado foi preso e, com o apoio de uma guarnição do 3° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), de onde deverá ser encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde.

