As Forças Armadas da Bolívia iniciaram um trabalho intenso na manhã desta quinta-feira, dia 26, em diversas ruas, avenidas e bairros de Cobija/Pando, onde os militares verificavam se estão cumprindo todas as normas estipuladas relacionadas ao Estado de Emergência Sanitária que vive o país por causa da pandemia do coronavirus (covid-19).

“Estamos aplicando o Decreto Supremo de Emergência Sanitária, por esse motivo não permitimos a circulação de veículos”, disse um dos soldados que patrulhavam a área na cidade de Cobija.

De acordo com as novas determinações do governo, as pessoas que dependendo do último número dos cartões de identidade poderão circular entre as 07:00 e as 12:00 no dia respectivo. No entanto, hoje na capital da pandina, muitos cidadãos não cumpriram essa medida, o que forçou as forças dar ordem de parar aos moradores de bairros periféricos em 6 de agosto e 23 de março.

O efetivo militar apreendeu motocicletas que foram posteriormente transferidas para os escritórios de trânsito, o número de veículos motorizado estaria acima da média esperada transitando pelas ruas da cidade descumprindo as normas. As pessoas que foram paradas por não cumprir as determinações, poderão pagar multa de até B$ 1000 bolivianos e os motoristas detidos, poder!ao ficar presos por oito horas e pagar multas de B$ 2000 bolivianos.

Ainda de acordo com o Decreto Supremo nº 4200 publicado pela presidência do País, está garantido o trabalho para os jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação que estiveram em seu devido turno, mas, devem estar portando suas credenciais. Em caso de descumprimento, serão passiveis de responder as leis impostas.

Veja pronunciamento da presidente da Bolívia, Jeanine Añez abaixo.

Veja a restrição de circulação de cidadãos pelo número da identidade estabelecida:

Às segundas-feiras, as pessoas cujos números de identificação terminam em 1 e 2 podem sair de casa para buscar comida.

Às terças-feiras, cujo número de licença termina em 3 e 4;

Quartas-feiras, terminando 5 e 6;

Às quintas-feiras, aqueles com RGs que terminam em 7 e 8;

Às sextas-feiras, com os números 9 e 0. Somente aqueles entre 18 e 65 anos podem sair para estocar alimentos.

Aos sábados e domingos, toda circulação de cidadãos é proibida.

