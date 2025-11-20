Conecte-se conosco

Militar do Cigs é preso após furto de 1.500 munições; investigação aponta receptadores em Manaus

3 horas atrás

Inquérito Militar levou à prisão de três suspeitos; Exército afirma que condutas ferem o decoro e o pundonor militar

O Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), uma das unidades de elite do Exército Brasileiro, confirmou o furto de 1.500 munições calibre 5,56 mm de suas instalações em Manaus. O desaparecimento do material foi detectado internamente, e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado imediatamente para apurar o caso.

As primeiras diligências resultaram na prisão de um militar lotado no próprio Cigs, suspeito de envolvimento direto no desvio. Em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o IPM avançou e levou à prisão de outros dois homens, apontados como receptadores das munições furtadas.

O Cigs informou que as apurações seguem em andamento, com apoio do Comando Militar da Amazônia (CMA), da Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas, com o objetivo de recuperar todo o material subtraído.

Em nota, a unidade repudiou o crime e declarou que as condutas investigadas “não condizem com o pundonor militar e ferem o decoro da instituição”, reforçando que a legalidade, a disciplina e a responsabilidade são valores essenciais aos seus integrantes.

Reembolsos do Master devem começar em 2025, diz presidente do FGC à CNN

3 horas atrás

20 de novembro de 2025

Daniel Lima afirmou ainda que caso do Banco Master não leva riscos ao FGC, já que a instituição não estava “altamente conectada” e sua liquidação “não foi supresa”

O presidente do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), Daniel Lima, disse em entrevista à CNN nesta quinta-feira (20) que os reembolsos do Banco Master devem começar ainda neste ano. Após receber a lista de credores e valores a serem ressarcidos, os pagamentos começam em dois dias úteis.

“Não tem prazo específico para o liquidante mandar a lista. Mas se a gente olha para os últimos processos de pagamento, tomou entre 30 e 40 dias. A gente recebe essa lista e em dois dias úteis já está começando a fazer os pagamentos. A tendência é de que comece a pagar ainda neste ano”, disse.

Lima destacou que o início dos pagamentos depende também de os credores realizarem a solicitação da garantia. Neste momento, as pessoas e empresas já podem fazer um cadastro básico no aplicativo do FGC — e mais à frente já poderão pedir o resgate.

“O FGC fez trinta anos agora em novembro, e nesses trinta anos foram quarenta liquidações de bancos. E nestes quarenta bancos, todos receberam seu dinheiro de acordo com as regras do mecanismo. E vai dar tudo certo de novo”, disse.

Essa será a maior operação deste tipo na história. Nas contas do Fundo, as instituições liquidadas possuem base estimada de 1,6 milhão de credores com depósitos e investimentos elegíveis ao pagamento de garantia que somam aproximadamente R$ 41 bilhões.

Sem riscos ao FGC

Ainda de acordo com Lima, o caso do Banco Master não leva riscos ao mecanismo, já que a instituição não estava “altamente conectada” com outros bancos e que sua liquidação “não foi uma supresa”.

“Em termos de risco, não vamos precisar ter muita pressa com essa história. Não vemos um banco altamente conectado com outros bancos, nem uma surpresa. Quando acontece uma liquidação bancária e é uma surpresa, as pessoas podem ficar ansiosas e haver uma corrida bancária”, disse.

“Neste caso, é algo que já vinha sendo amplamente divulgado. Nossa análise de risco mostra que é um caso isolado, e temos tempo para discutir com a indústria, com os bancos, com o Banco Central a recomposição do patamar de liquidez ao longo do tempo”, disse.

Acontece que, segundo regras, o fundo precisa ter liquidez equivalente a 2,5% de depósitos elegíveis. No primeiro semestre, o fundo contava com R$ 122 bilhões e estava no patamar de 2,32%. Agora, cerca de R$ 41 bilhões serão utilizados no resgate do Master, o que leva a questionamentos sobre sua solidez.

Lima defende que o fundo segue robusto e, além disso, teria acesso a bolsos de liquidez e à antecipação de contribuição dos bancos caso haja necessidade de recomposição.

Etapas para pagamento da garantia

  • O liquidante ou interventor do Banco Master envia ao FGC a relação das pessoas beneficiárias com os valores devidos. A consolidação dessa lista requer prazo que varia por instituição (na média, conforme experiência recente, cerca de 30 dias).
  • O aplicativo do FGC já está disponível; os credores podem realizar o cadastro básico.
  • Após o recebimento da base de dados, o FGC informa aos credores que o sistema está disponível para solicitação da garantia. O credor precisa manifestar interesse.
  • Pessoas físicas (CPF) solicitam a garantia pelo aplicativo do FGC; pessoas jurídicas (CNPJ) realizam o processo por meio do site do FGC.
  • Após o cadastro completo, a pessoa física visualiza o valor a receber e assina digitalmente o termo de solicitação; para pessoa jurídica, o termo é enviado por e-mail após análise documental.
Fonte: CNN

“Câmara escolheu o caminho certo”, diz Motta sobre PL Antifacção

3 horas atrás

20 de novembro de 2025

O projeto foi aprovado na Câmara na terça-feira (18/11). Governistas criticam a matéria e querem derrubar no Senado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta quinta-feira (20/11) que a Casa escolheu o “caminho certo” na votação do Projeto de Lei (PL) Antifacção. “Estamos do lado da população, que não aguenta mais viver na insegurança”, escreveu em sua página no X (antigo Twitter).

“Quem sofre na mão do crime organizado sabe que é urgente combatê-lo com medidas firmes e endurecimento de pena”, declarou o presidente da Câmara, que tem sido alvo de críticas pelo governo do conteúdo da matéria.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu críticas à aprovação do PL. Para ele, a proposta enfraquece o combate ao crime organizado e “só favorece quem quer escapar da lei”.

“Precisamos de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei”, escreveu o presidente em sua página no X.

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou, logo depois da votação, que a escolha do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) para relatar o projeto causou uma “crise de confiança” entre o presidente Lula e Motta.

“É claro que há uma crise de confiança. É claro que todos sabem que o presidente [Lula] reclamou muito, porque o projeto é de autoria do Executivo. Não é a primeira vez que isso acontece”, declarou Lindbergh após a sessão dessa terça.

Após seis relatórios, adiamentos e negociações para ajustar o texto-base, a proposta foi aprovada por 370 votos a favor e 110 contra. O texto segue agora ao Senado, onde terá como relator o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que pretende entregar na próxima semana o relatório do texto.

O senador afirmou ao Metrópoles que procurou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), para realizar uma audiência pública e ouvir os principais interessados.

De acordo com o relator, já foram enviados ofícios para todos os órgãos interessados, citando o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), a Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público (MP). Vieira afirmou que é preciso ter “a opinião formal” dos interessados no PL Antifacção para diferenciar “fatos de narrativas”.

 

PF desmonta esquema de envio ilegal de ouro extraído de garimpos em Roraima

3 horas atrás

20 de novembro de 2025

Operação Aurum Missum cumpre mandados em RR e SP e bloqueia mais de R$ 5 milhões em bens

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Aurum Missum para desarticular um esquema de envio ilegal de ouro extraído de garimpos em Roraima. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços de Roraima e São Paulo, além do bloqueio judicial de mais de R$ 5 milhões em bens dos investigados.

De acordo com a PF, o grupo utilizava empresas de transporte para ocultar o ouro em cargas comuns, burlando fiscalizações, inclusive em aeroportos. Para isso, eram usados documentos falsificados, além de intermediários financeiros responsáveis por movimentar valores e dar aparência de legalidade ao ouro retirado de forma clandestina.

O garimpo ilegal em Roraima continua sendo uma das principais ameaças às terras indígenas — especialmente à Terra Yanomami, considerada a maior do país. Relatórios indicam que garimpeiros seguem atuando na região, causando devastação ambiental, contaminação de rios por mercúrio, impactos sociais e o agravamento de conflitos com comunidades indígenas.

A operação reforça o desafio enfrentado pelos órgãos de fiscalização no combate à mineração ilegal e à atuação de redes criminosas que lucram com a exploração clandestina na Amazônia.

