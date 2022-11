Militão e Fred despontam como substitutos de lesionados na Seleção Brasileira

Por Aldeir Oliveira

“Nós precisamos construir um ambiente de sinergia para mudar a realidade do Estado do Acre e começamos aqui”. Com essas palavras, o Secretário de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), coronel Ricardo Brandão, recebeu na manhã da última sexta-feira, 25, no auditório do Centro Universitário U:Verse, em Rio Branco, toda a equipe de servidores e colaboradores da Seplag para uma reunião de apresentação e nivelamento dos planos construídos junto a Fundação Dom Cabral (FDC), sob a coordenação desta secretaria.

O objetivo foi apresentar o andamento de três planos sendo construídos pela Seplag em colaboração com a FDC, sendo estes o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável do Estado do Acre (Agenda Acre 10 anos), o Plano Estratégico Governamental para o próximo quadriênio (2023-2026) e o Plano Estratégico Interno da secretaria (2023-2026).

Com a realização desta reunião, o titular da pasta espera motivar os servidores para entregarem o seu melhor durante a próxima gestão, mantendo o nível de excelência já apresentado pelo órgão durante a atual gestão. “Nossa intenção ao apresentar para todos o que estamos fazendo e o que vamos fazer a partir da próxima gestão é gerar um engajamento por parte dos servidores para que se comprometam com a execução das metas que são propostas, projetos estratégicos que nós estamos abraçando, enquanto equipe de gestão, para que comecemos o ano de 2023 muito mais organizado e muito mais engajados e garantindo as entregas que nossa sociedade tanto precisa”, afirmou Ricardo Brandão.

A gestora de políticas públicas, Vasti Queiroz, elogiou a iniciativa do secretário ao alinhar os objetivos propostos nos planos com todos os que atuam dentro da Seplag. “É muito importante que todos os servidores da Seplag estejam alinhados com o que nós estamos fazendo, saibam o que é o plano decenal, quais são os outros instrumentos que estão também atrelados ao plano decenal, para que todos possam trabalhar na mesma direção e possam todos buscar alcançar os mesmos objetivos”.

Para os presentes, as palavras do secretário Ricardo Brandão foi como um sopro de motivação para finalizar os trabalhos da atual gestão e iniciar 2023 com o pé direito. “Tenho orgulho de fazer parte da equipe da Seplag, estar ao lado de todos estes gestores que são profissionais tão esforçados. Essa reunião renovou os ânimos para continuarmos a realizar nossos projetos de acordo com os planejamentos, alcançar nossas metas”, afirmou a gestora de políticas públicas, Aldenice Pereira.

