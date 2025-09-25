Microsoft desativa serviços usados por unidade militar de Israel

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira (25) que desativou um conjunto de serviços de computação em nuvem e de inteligência artificial usados por uma unidade do Ministério da Defesa de Israel (IMOD).

A medida acontece depois que a empresa, através de uma análise interna, encontrou evidências que apoiam relatos da mídia sobre um sistema de vigilância em Gaza e na Cisjordânia.

Em uma declaração publicada no blog da empresa, o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que a empresa havia “cessado e desativado um conjunto de serviços para uma unidade dentro do Ministério da Defesa de Israel”.

Em 15 de agosto, a Microsoft anunciou que havia iniciado uma revisão das alegações.

Smith afirmou que a Microsoft não fornece tecnologia “para facilitar a vigilância em massa de civis”, um princípio que aplica “em todos os países do mundo”.

A revisão, disse Smith, concentrou-se em registros comerciais, demonstrações financeiras, documentos internos e outros registros, sem acesso ao conteúdo do material armazenado.

Um oficial de segurança israelense disse: “Não há danos às capacidades operacionais das IDF”.

A medida ocorre após uma investigação do The Guardian e da revista israelense +972 no início de agosto relatar que a unidade de inteligência militar de Israel, conhecida como 8200, dependia do Microsoft Azure para armazenar milhões de chamadas telefônicas feitas por palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada.