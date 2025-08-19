Michelle Melo defende fortalecimento da democracia e mais mulheres na política

Durante a sessão desta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Michelle Melo (PDT) destacou sua recente agenda em Brasília, onde esteve reunida com lideranças políticas nacionais. Segundo ela, o objetivo foi reafirmar o compromisso de representar o Acre com uma bandeira voltada para uma política diferente, baseada em impacto, ação e confiança no processo democrático.

A parlamentar parabenizou o deputado Tanízio Sá (MDB) pela condução democrática dentro de seu partido e desejou sorte às duas chapas que disputam a presidência da sigla. “Sempre que trabalhamos dentro das linhas democráticas instituídas pela nossa Constituição, o Brasil ganha e se fortalece. Toda candidatura, toda votação é bem-vinda, pois fortalece o processo democrático”, afirmou.

Michelle Melo também ressaltou a importância da representatividade feminina no parlamento e nos espaços de poder. Ela lembrou que as mulheres são maioria da população e que, atualmente, apenas três deputadas estaduais ocupam assentos na Aleac. “É fundamental termos mais lideranças femininas aqui nesta Assembleia e também em cargos majoritários. Precisamos ampliar a participação das mulheres nesses espaços de decisão”, declarou.

A parlamentar contou ainda, que esteve reunida com a vice-governadora Mailza Assis (PP), pré-candidata ao governo, e elogiou a postura da gestora. “Foi uma conversa de causas, de ideais e de projetos. Gostei muito do que ela se propõe a fazer enquanto governadora, se eleita. É muito bom poder sentar à mesa com uma liderança feminina que se coloca à disposição para disputar um cargo majoritário”, disse.

Por fim, Michelle Melo deixou um convite às mulheres acreanas para que participem mais ativamente da política. “É necessário que mais mulheres se candidatem, que ocupem esses espaços de poder. É isso que fortalece a democracia. Assim como tenho feito no RenovaBR, convido pessoas comuns a fazer uma política fora do comum”, concluiu.

