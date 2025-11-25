Conecte-se conosco

Brasil

Michelle chora, diz que ora por Moraes e pede ao PL que não antecipe 2026

Publicado

3 horas atrás

em

Ex-primeira-dama cobrou alinhamento para evitar falas desencontradas

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) • Wilton Junior/Estadão Conteúdo e Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em reunião fechada com a bancada parlamentar do PL, na tarde desta segunda-feira (24), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chorou e fez um apelo para que não sejam antecipadas discussões sobre a escolha do candidato da direita à Presidência da República em 2026.

Segundo relatos feitos à CNN Brasil por pessoas presentes, Michelle teria se emocionado ao relatar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmado que é quem mais sofre com a situação.

Ela chegou a tratar o processo contra seu marido como uma “guerra espiritual” e, embora tenha se referido às decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) como cruéis, revelou que tem orado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do plano de golpe.

Michelle e o vereador Carlos Bolsonaro (PL) relataram preocupação com a saúde do ex-presidente e o temor sobre uma piora do quadro durante sua prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Ambos registraram dificuldade de Bolsonaro de dormir, os efeitos dos medicamentos e as dificuldades sobre o refluxo, que obrigam o ex-presidente a mudar constantemente de posição durante o sono.

De acordo com relatos, Michelle se queixou de falas desencontradas de políticos bolsonaristas e de que “muita gente” estaria querendo se aproveitar do “momento difícil” da família.

Por fim, fez uma cobrança: não é hora, na visão dela, de colocar o foco nas eleições presidenciais de 2026. Nem, muito menos, de pressionar ou tirar o protagonismo de Bolsonaro.

As falas de Michelle convergem com o diagnóstico do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). À CNN Brasil, Carlos disse que entregar o espólio político do pai neste momento seria “trair o povo”.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, vinha em uma linha diferente imediatamente antes da prisão do pai.

Nos últimos dias, ele alertou Bolsonaro sobre a necessidade de definir as escolhas para 2026, chamando atenção para a sua. Flávio chamou atenção para a influência do cenário nacional nos palanques regionais.

O ex-presidente está preso preventivamente na sede regional da PF em Brasília desde sábado (22), após violar a tornozeleira eletrônica que usava desde julho.

A domiciliar do ex-presidente foi transformada em preventiva por Alexandre de Moraes e referendada pelos ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

No campo político, a pauta se restringiu à unidade do partido em torno do projeto da Anistia, com acordo entre os parlamentares para pressionar os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para pautar a proposta.

 

Fonte: CNN

Brasil

Seca histórica deixa 436 mil alunos sem aulas na Amazônia em 2024, aponta Unicef

Publicado

2 horas atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Mais de 1,7 mil escolas foram fechadas; impactos vão do transporte escolar ao abastecimento de água e à saúde

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) revelam que 436 mil estudantes ficaram sem aulas na Amazônia em 2024 em razão de eventos climáticos extremos, sobretudo a seca severa. A estiagem afetou a mobilidade dos alunos, danificou motores das embarcações usadas no transporte escolar, interrompeu atividades pedagógicas e isolou comunidades inteiras. O abastecimento de água e a oferta de serviços essenciais também foram comprometidos.

Segundo o levantamento, mais de 1.700 escolas e 760 unidades de saúde foram fechadas ou se tornaram inacessíveis devido ao baixo nível dos rios, principal via de deslocamento da região.

O impacto das mudanças climáticas na infância foi tema de debates paralelos à COP 30, encerrada no último sábado (22) em Belém. Crianças e adolescentes participaram de mobilizações simbólicas pedindo mais proteção ambiental e políticas públicas voltadas à garantia de direitos.

A seca também desencadeou problemas em outras frentes: falta de água potável, prejuízos à agricultura e dificuldades na navegação — fundamental para o transporte de pessoas e o escoamento de produtos. Durante o verão amazônico, as ondas de calor agravam o cenário, já que muitas escolas têm ventilação insuficiente e não possuem climatização, o que prejudica o ensino e a aprendizagem.

O estudo “Aprendizagem Interrompida: Panorama Global das Interrupções Escolares Relacionadas ao Clima em 2024”, também do Unicef, aponta que 242 milhões de crianças e adolescentes no mundo tiveram aulas interrompidas por emergências climáticas no ano passado.

Outros dados do relatório no Brasil:

  • 1,17 milhão de estudantes ficaram sem aulas por eventos climáticos em 2024;

  • A média de dias letivos perdidos dobrou, passando de 5 em 2023 para 10 em 2024;

  • 77% das escolas não possuem plano de emergência;

  • 90% nunca realizaram simulações de risco;

  • 57,6% dos estudantes do ensino médio vivem em áreas com baixa resiliência a enchentes;

  • 8 milhões de alunos frequentam escolas vulneráveis à seca.

Brasil

França multará em até R$ 124 mil quem usar celular em fase proibida do voo

Publicado

2 horas atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

Quem se recusar a seguir ordens da tripulação também pode ser proibido de voar por até quatro anos

Avião da Air France • Foto: Regis Duvignau – 27.set.2019/Reuters

A França adotou medidas para coibir comportamentos inadequados de passageiros durante voos. O país aplicará multa que pode chegar a 20 mil euros (equivalente a cerca R$ 124 mil) e pode até proibir pessoas de voar em alguns casos.

As punições se aplicam para os casos abaixo:

  • Utilização de dispositivo eletrônico ou elétrico quando a sua utilização tiver sido proibida durante parte ou a totalidade do voo pela tripulação;
  • Obstrução ao desempenho das funções de segurança da tripulação;
  • Recusa em cumprir uma instrução de segurança dada pela tripulação;

O Ministério dos Transportes afirmou que, inicialmente, será aplicada uma multa de 10 mil euros (equivalente a R$ 62 mil) para aqueles que descumprirem as regras pela primeira vez e 20 mil euros para os reincidentes.

Nos casos mais graves, a pessoa pode ser impedida de voar por até quatro anos.

Segundo o governo, será criada uma base de dados para que as companhias aéreas reportem “comportamentos prejudiciais”. Esses relatórios serão analisados ​​pela Direção Geral de Aviação Civil Francesa.

O ministério francês informou que a Agência Europeia para a Segurança da Aviação registra entre 200 e 500 incidentes por mês no continente, destacando que os comportamentos inadequados representam uma ameça crescente à segurança de voo.

Philippe Tabarot, ministro dos Transportes da França, afirmou que casos como esses estão se tornando mais comuns, mas que são inaceitáveis.

Com o decreto, publicado no início deste mês, Tabarot pontuou que será feita uma aplicação “rápida, justa e proporcional da lei”.

“Este novo marco regulatório envia uma mensagem clara: comportamentos inadequados não serão mais tolerados e estarão sujeitos a sanções administrativas eficazes”, concluiu.

Fonte: CNN

Brasil

Marca de ovos de Gracyanne Barbosa pode ser falsa? Entenda

Publicado

2 horas atrás

em

25 de novembro de 2025

Por

O lançamento de sua própria marca de ovos é uma publicidade

• Instagram / Gracyanne Barbosa e Gracyovos

A modelo fitness Gracyanne Barbosa, 42, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (25) ao publicar um vídeo, em parceria com a plataforma de design Canva, afirmando que sua marca de ovos havia acabado em menos de 24 horas por falta de estoque — ela havia comidos todos os produtos.

No vídeo, ela explica que, com a ajuda da ferramenta, conseguiu criar toda a identidade visual de seu novo produto. Desde a caixa aveludada em azul-royal, o logo, o cartão de visitas, o vídeo de lançamento e até a simulação de como os ovos ficariam com a logo banhada a ouro.

“Mas eu não tive culpa, a marca ficou irresistível”, brincou. Na legenda, escreveu: “E não é que eu botei meu ovo? No mercado, gente kkkk. Gracyovos está no ar há 24 horas e os estoques estão oficialmente esgotados”.

Gracyanne ainda agradeceu o trabalho das “minhas meninas”, as galinhas, e destacou a importância do Canva no processo criativo. “Foi lá que eu criei minha marca inteirinha! E agora, será que eu reponho o estoque?”.

Marca falsa?

O que levantou a suspeita do público sobre a marca ser apenas uma ação de marketing com o Canva foi o fato de ela fazer o vídeo anunciando seu fim ao mesmo tempo em que fazia uma propaganda da plataforma de design.

Nos comentários, seguidores reagiram com entusiasmo: “Genial!”, “Marketing de milhões”, “Chocooou! e não foi o ovo”, “Melhor plot twist do ano!”. “Esse lançamento está em todos os lugares”, disseram os comentários.

A CNN entrou em contato com a assessoria da influenciadora, que afirmou não ter informações sobre a campanha. No entanto, pelo conteúdo publicado por Gracyanne, tudo indica que a parceria com a marca Canva é, de fato, oficial.

Fonte: CNN

