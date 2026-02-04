MG: criança liga para PM após mãe grávida ser agredida pelo pai

Uma criança, de 7 anos, ligou para polícia após a mãe, grávida de 20 semanas, ser agredida e intimidada pelo pai. O caso ocorreu nessa terça-feira (3/2), no Bairro Concórdia, na região nordeste de Belo Horizonte (MG), quando a mulher começou a ser espancada e ameaçada com uma faca pelo marido.

Após a denúncia da criança, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) interrompeu as agressões contra a mãe do menino. No local, o pai do menino resistiu a prisão e tentou fugir, mas foi contido pelos militares, que prenderam ele em flagrante.

Dentro da residência, os policiais conversaram com a mãe, na presença da sogra e do filho. A mulher confirmou as agressões e as ameaças, além de mencionar que o suspeito passou a madrugada fora de casa e voltou agressivo.

Com o pai do menino, foram apreendidas uma faca e uma tesoura, que eram usadas para ameaçar a mulher. No Instagram, a PMMG descreveu a ocorrência como “chamado emocionante” e informou que segue atenta com a segurança da família.

“Após um chamado emocionante para o 190, quem ligou para a polícia relatou que o pai estava agredindo e ameaçando a mãe com uma faca”, informou a corporação nas redes.

O suspeito foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis e agora responderá pelo crime na Justiça.