Meu Mundo: Espaço em Brasiléia promove inclusão e desenvolvimento para crianças com autismo

Nesta sexta-feira(14), o prefeito em exercício de Assis Brasil, Reginaldo Martins, recebeu em seu gabinete a equipe do Instituto de Terras do Acre (Interacre), representada pelo responsável técnico Paulo Franco. O encontro contou com a presença de secretários municipais e outros funcionários do planejamento, com o objetivo de planejar ações voltadas à regularização fundiária urbana e rural no município.

Durante a reunião, o prefeito e sua equipe reafirmaram o compromisso de oferecer todo o suporte necessário para que o levantamento, cadastramento e a entrega dos títulos aos moradores sejam realizados o mais breve possível.

Ainda neste mês, a presidente do Interacre estará em Assis Brasil para a assinatura do Termo de Coordenação Técnica, formalizando a parceria entre o governo do estado e a prefeitura para a execução do projeto. Essa iniciativa representa um grande avanço para os moradores, que passarão a ter a documentação legal de suas propriedades, garantindo mais segurança e acesso a benefícios como financiamentos e investimentos.

A gestão municipal segue comprometida com o desenvolvimento de Assis Brasil e continuará trabalhando para que mais famílias sejam beneficiadas com a regularização fundiária.

Comentários