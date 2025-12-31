Metrópoles traz a Brasília Supercopa entre Flamengo e Corinthians

O clássico entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil será realizado pelo Metrópoles na Arena BRB no dia 1° de fevereiro de 2026. Esta é a 4ª vez que o Metrópoles é responsável pela partida do megaevento.

A primeira vez foi o jogo entre entre Palmeiras e Flamengo, em Brasília, em 2023. Depois, em Belo Horizonte (MG), Palmeiras e São Paulo se enfretaram. Em 2025, ocorreu em Belém (PA), com a disputa entre Botafogo e Flamengo.

Nesta quarta-feira (31/12), o governador Ibaneis Rocha (MDB) falou sobre a importância do jogo. “Esta é mais uma vitória para o esporte no Distrito Federal, que já vem recebendo jogos importantes nos últimos anos”, disse.

Flamengo e Corinthians

Será o segundo confronto entre Flamengo e Corinthians em Supercopas. Na edição de 1991, o Timão, campeão brasileiro do ano anterior, levou a melhor e bateu o Rubro-Negro por 1 x 0, no MorumBis, com gol de Neto. Aquele foi o única vitória dos paulistas no torneio. Já o Flamengo é tricampeão na competição.

Confira a lista de campeões da Supercopa:

1990 – Grêmio

1991 – Corinthians

2020 – Flamengo

2021 – Flamengo

2022 – Atlético-MG

2023 – Palmeiras

2024 – São Paulo

2025 – Flamengo