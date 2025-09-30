Metanol: sobe para 5 número de mortes por intoxicação em SP

Em 2026, os brasileiros terão um calendário de feriados favorável com nove dos dez feriados nacionais em dias úteis, sendo sete deles em segundas ou sextas-feiras, o que garante uma série de oportunidades para prolongar os descansos sem a necessidade de grandes ajustes na agenda de trabalho.

Esse cenário deve movimentar diferentes setores da economia, especialmente turismo, hotelaria e transporte, já que os chamados “feriadões” estimulam viagens curtas e o consumo em cidades turísticas. O comércio também se beneficia em períodos de maior circulação de pessoas, embora algumas atividades enfrentem o desafio de organizar escalas para manter o funcionamento.

Além dos feriados que já caem naturalmente em dias estratégicos, como o Dia do Trabalho (1º de maio, uma sexta-feira) e a Independência do Brasil (7 de setembro, uma segunda-feira), outras datas poderão ser transformadas em períodos de descanso prolongado com apenas um dia de folga extra. É o caso do feriado de Tiradentes (21 de abril, uma terça-feira) e da Confraternização Universal (1º de janeiro, uma quinta-feira).

Se a emenda for possível, trabalhadores e estudantes poderão aproveitar até nove feriadões ao longo de 2026, tornando o ano um dos mais vantajosos para organizar viagens, compromissos pessoais e momentos de lazer em família.

Quando somados os pontos facultativos, como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público, o número de datas com possibilidade de folga ultrapassa 10. Embora ainda dependa de confirmação em portaria oficial do governo federal, a expectativa é que esses períodos sejam novamente incorporados ao calendário, garantindo ainda mais oportunidades de descanso e movimentando a rotina de milhões de brasileiros.

Feriados em 2026

1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;

18 de abril (sábado) — Sexta-feira Santa;

21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;

1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;

7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;

12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;

2 de novembro (segunda-feira) — Finados;

15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.

Pontos facultativos em 2026

16 de fevereiro (segunda-feira) — carnaval (ponto facultativo);

17 de fevereiro (terça-feira) — carnaval (ponto facultativo);

18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);

4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo);

24 de dezembro (quarta-feira) — Véspera de Natal (ponto facultativo após

