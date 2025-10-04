Brasil
Metanol pode ter sido usado para higienizar garrafas falsificadas
A Polícia Civil de São Paulo investiga o uso de metanol para higienização de garrafas falsificadas. Essa é uma das principais linhas de investigação da polícia por conta do aumento nos casos de intoxicação por metanol nos últimos dias.
As investigações começaram a partir do rastreamento das bebidas ingeridas pelas vítimas. A polícia foi aos bares onde surgiram os casos de intoxicação, depois acompanhou o fornecimento até as distribuidoras responsáveis por abastecer esses locais e, na sequência, chegou às fábricas clandestinas.
As equipes investigam bares, adegas e distribuidoras em diferentes municípios. Os agentes estão analisando a documentação e recolhendo possíveis bebidas suspeitas para análise.
Equipes da perícia já identificaram metanol em pelo menos duas garrafas.
A polícia não informou sobre os possíveis responsáveis pelo esquema e nem a origem do metanol.
Também na sexta-feira (3), um grande fornecedor foi preso na Zona Norte de São Paulo. Os itens usados para produzir as falsificações de uísque, vodcas e gins eram armazenados em dois imóveis diferentes.
Ele comercializava desde garrafas, tampas, rótulos e caixas para embalar, até os selos arrecadadores de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da Receita Federal falsificados para por nos vasilhames.
Até o momento, mais de 2.500 garrafas foram apreendidas somente nesta semana e nove estabelecimentos foram fechados, entre eles, duas distribuidoras de bebidas.
Ocorrências sobre metanol pelo Brasil
• 113 casos em seis estados: São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraná
Morte confirmada por metanol
• 1 óbito confirmado em São Paulo
Mortes ainda em investigação
• 11 casos
O que é o metanol?
De acordo com a Sociedade Química Americana, o metanol é um solvente usado como combustível para motores e é uma matéria-prima para a fabricação de outros produtos químicos.
Ele se apresenta como uma substância líquida, inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação. Quando consumido, mesmo em doses pequenas, pode levar à morte.
O envenenamento pela ingestão do composto é causado pela interação das enzimas hepáticas e o metanol, que formam o formaldeído e o ácido fórmico.
Os dois compostos são extremamente tóxicos, podendo causar cegueira, acidose metabólica, depressão do sistema nervoso central — sonolência, confusão, convulsões, coma — e pode levar à morte.
Fonte: CNN
Brasil
PRF apreende cinco fuzis AK-47 e pistola em ônibus no Pará; duas mulheres são presas
Armamento de fabricação russa seria levado para São Paulo; arsenal inclui fuzis, pistola e 39 munições
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco fuzis de fabricação russa e uma pistola durante uma fiscalização no km 54 da BR-316, em Castanhal (PA). O armamento estava escondido nas bagagens de duas passageiras de um ônibus que seguia de Belém (PA) para Palmas (TO).
As mulheres, de 23 e 25 anos, naturais de Belém e Breves (PA), admitiram que transportavam as armas com destino a São Paulo e foram presas em flagrante.
O material apreendido inclui cinco fuzis AK-47 calibre 7.62, uma pistola calibre 5.7 e 39 munições.
De acordo com a PRF, esse tipo de armamento é comumente usado em crimes de grande porte, como assaltos a bancos e ações conhecidas como “novo cangaço”. As suspeitas, juntamente com as armas e munições, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos legais.
Brasil
Vídeo mostra agentes de trânsito agredindo homem em Manaus; Prefeitura diz que eles não estavam em serviço
Segundo o IMMU, servidores haviam encerrado o turno e reagiram após flagrar furto de cabos de energia; caso é investigado pela Polícia Civil
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) agredindo um homem no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus (AM). O caso ocorreu na manhã dessa sexta-feira (3) e está sendo investigado pela Polícia Civil.
Em nota oficial, a Prefeitura de Manaus informou que os agentes, apesar de estarem uniformizados, não estavam em serviço no momento da ocorrência. Segundo o comunicado, eles haviam encerrado o turno noturno — que vai da meia-noite às 6h — na Base Centro-Sul do IMMU e estavam a caminho de casa quando flagraram um grupo furtando cabos de energia elétrica de uma residência.
Ainda conforme a prefeitura, os suspeitos usavam facas do tipo serra para cortar os fios e teriam ameaçado um dos agentes. Ao tentar recuperar o material furtado, houve confronto físico. Cinco armas brancas foram apreendidas, sendo três delas recuperadas pelos servidores.
Durante a confusão, um dos suspeitos permaneceu no local e entrou em luta corporal com um dos agentes, que recebeu apoio do irmão — também servidor do IMMU — que chegava do mesmo turno.
A Polícia Civil informou que está apurando as circunstâncias do caso, incluindo o uso de força pelos agentes e a possível prática de crime pelos envolvidos no furto.
Brasil
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões
As seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
