Metanol: morte por suspeita de intoxicação é investigada na Bahia

Caso ocorreu em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, e ainda passa por análise laboratorial

Um homem de 56 anos morreu com suspeita de intoxicação por metanol, na madrugada desta sexta-feira (3), em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e a Secretaria Municipal de Saúde alertam que ainda é um caso em investigação.

A nota diz que o paciente deu entrada na UPA da Queimadinha e evoluiu a óbito. Amostras biológicas foram coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação.

Como medida preventiva orientada pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil, a Sesab já havia emitido orientação às unidades da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação pela substância e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas, possibilitando rápida investigação e adoção das medidas necessárias.

O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

As secretarias reforçam que mantêm diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados, onde já há notificações de casos suspeitos e confirmados.

O Governo da Bahia afirmou ainda que foi convocada uma reunião emergencial para investigação do caso entre as equipes de vigilância do Estado e município.

Fonte: CNN

