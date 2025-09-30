Mestre nacional do Acre é campeão inédito no Torneio Aberto de Xadrez da Bolívia

Ricardo Moura fatura título absoluto com 100% de aproveitamento, nesse fim de semana, em Cobija. Acreano Reginaldo Sousa fica em 3º. Torneio reuniu 73 enxadristas do Brasil, Peru e Bolívia
Ricardo Moura, mestre nacional de xadrez acreano — Foto: Divulgação/FXA
Com uma campanha impecável, o mestre nacional Ricardo Moura, 35 anos, faturou o título inédito do Torneio Aberto de Xadrez da Bolívia, entre sexta-feira (26) e domingo (28), em Cobija, na Bolívia.
O enxadristas levou a melhor contra 73 competidores brasileiros, bolivianos e peruanos na disputa absoluta, vencendo todas as sete partidas.
Segundo a Federação de Xadrez do Acre (FXA), essa é primeira vez que um enxadrista acreano conquista um torneio internacional fora do Brasil.
– Essa vitória do mestre Ricardo não é apenas um marco esportivo, mas também um reflexo do potencial transformador que o xadrez tem na vida de crianças e jovens. O Acre segue escrevendo sua história no tabuleiro – destacou o presidente da FXA, Neurismar Rocha.
O top-3 teve ainda o também acreano Reginaldo Sousa, 42 anos. O peruano Ronaldo Manuel ficou em segundo lugar.
Ricardo Moura iniciou a carreira na modalidade aos 12 anos, em um projeto social que posteriormente ficou marcado como a “Era de Ouro do Xadrez Acreano”, sob comando do atual dirigente da FXA na Escola Ismael Gomes, em Rio Branco.
De acordo com Neurismar Rocha, a FXA segue empenhada para que seja efetivamente aplicada a Lei 4.391, de 13 de agosto de 2024, que dispõe sobre a implantação da atividade de xadrez nos currículos escolares da rede estadual de ensino fundamental e médio.
Huruey Lima dos Reis foi afastado do cargo após queixa de servidoras; professor Vilson dos Santos assume a pasta municipal
O ex-secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte de Acrelândia, Huruey Lima dos Reis, foi exonerado do cargo nesta terça-feira (30) após denúncias de assédio moral, ameaças e humilhaçõescontra servidoras da pasta. A decisão atende a uma recomendação do Ministério Público do Acre (MP-AC) e foi publicada no Diário Oficial do Estado.
Em substituição, o prefeito Olavo Francelino Rezende (Olavinho Boiadeiro) nomeou o professor Vilson dos Santos para comandar a secretaria. A exoneração ocorre após uma denúncia formal apresentada por quatro servidoras, que relataram assédio moral no ambiente de trabalho.
No último dia 17, o MP-AC emitiu recomendação solicitando a exoneração de Huruey em até cinco dias. À reportagem, o ex-secretário limitou-se a comentar: “Só agradecer o tempo na gestão”. Anteriormente, ele havia negado as acusações, classificando-as como “caluniosas e difamatórias”.
Servidoras relataram medo
As servidoras que denunciaram o ex-secretário e relataram medo.
As funcionárias, que preferem não ter a identidade revelada, contaram episódios de humilhação, ameaças e perseguições, além de outras situações que afetaram a saúde física e emocional delas.
“ Ele acabou com o meu psicológico. Só queria um ambiente seguro para trabalhar, em vez disso, fui humilhada, isolada e chamada de incompetente. Foi devastador”, disse uma das vítimas.
A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Na mesma edição, o prefeito Olavo Francelino Rezende, mais conhecido como Olavinho Boiadeiro, nomeou o professor Vilson dos Santos
Uma comitiva de 25 compradores de 18 países visitou na segunda-feira, 29, a sede da Cooperacre, em Rio Branco, durante a programação do Exporta Mais Amazônia, evento voltado à promoção de produtos regionais no mercado global.
O grupo conheceu de perto os processos de beneficiamento da castanha-do-brasil e destacou a qualidade e o potencial do produto para conquistar novos mercados.
O evento, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Sebrae, reúne 76 vendedores, 44 deles do Acre, e 25 compradores nacionais e internacionais.
Foto: Whidy Melo/ac24horas
O engenheiro de alimentos da Cooperacre, Leonardo Evangelista, ressaltou a importância da visita para mostrar a capacidade da cooperativa em atender às exigências internacionais. “Um pouco do trabalho in loco, do trabalho que é feito com o beneficiamento da castanha, mostrar quais são os processos, quais são os controles, principalmente para o mercado internacional, que visa a questão de segurança de alimentos, a questão da proteção do produto, é sempre importante estar vendo in loco quais são os processos, quais são as atividades e o que nós temos aqui dentro, condições de atendê-los em qualquer parte do planeta”, pontuou.
Foto: Whidy Melo/ac24horas
Da Rússia, a empresária Oksana Artiukhova, dona da Grand Trade, destacou o interesse em firmar novas parcerias no Acre. “Minha empresa é o Grand Trade. Eu sou da Rússia. Nós estamos interessados em castanha-do-brasil, e é por isso que eu venho aqui e procuramos bons e confiáveis fornecedores de castanha-do-brasil. Nós importamos castanha-do-brasil de Brasília desde agora e antes. Então, isso são nozes que usamos regularmente no nosso trabalho, e isso significa que temos embarques regulares de castanha-do-brasil para a Rússia. É por isso que eu vim aqui, para ver e ter uma boa cooperação e começar um novo negócio com um novo produtor”, ressaltou.
O búlgaro Spas Georgiev, representante da empresa Nature Supply EOOD, destacou a exclusividade da castanha-do-brasil em relação a outros produtos do mercado mundial.
Foto: Whidy Melo/ac24horas
“Eu sou da Bulgária, meu nome é Spas Georgiev, represento a empresa Nature Supply. Nós somos atacadistas de nozes, sementes e frutos secos com sede na Bulgária e vendemos para a Europa Central e Oriental. Então eu estou aqui porque o Brasil é famoso pela castanha-do-brasil, eu vim aqui para aprender mais graças à Apex, para atender produtores e espero começar a fazer negócios com fornecedores confiáveis desta região. É muito bom [o sabor da castanha], quero dizer, é muito bom, mas o problema é que cresce só aqui nessa área, porque outros produtos como amêndoas, caju, pistache, você pode encontrar em todo o mundo, mas a castanha-do-brasil você encontra só aqui. Esse é um verdadeiro tesouro que vocês têm”, afirmou.
Pelo sétimo mês seguido, Acre teve saldo positivo na geração de emprego. Foto: Arquivo Secom
O mercado de trabalho no Acre segue a tendência de crescimento pelo sétimo mês consecutivo. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram criadas em agosto 839 novas vagas de empregos formais em agosto.
Já no acumulado dos 12 meses, o saldo é de 5 mil novos postos, tendo uma variação de 4,53% com relação ao mesmo período do ano passado. O segmento que puxou essa alta foi o de serviços, com 454 novos postos, seguido da construção civil, com 209 vagas e comércio, com 121 vagas.
As cidades que mais se sobressaíram na criação de empregos foram Rio Branco, com 625 postos novos, seguido de Sena Madureira, com 246. Para o governador Gladson Camelí, o Acre vive um momento de transformação. Nosso governo tem trabalhado com responsabilidade e visão de futuro para fortalecer o setor privado, impulsionar a construção civil e criar um ambiente de negócios cada vez mais favorável à geração de emprego e renda.
“Hoje, temos obras acontecendo simultaneamente em todas as regiões do estado. São escolas, hospitais, estradas, pontes e infraestrutura urbana, que não apenas melhoram a vida da população, mas também movimentam a economia local e estimulam o empreendedorismo”, destacou.
Ele completa reforçando que um Estado forte se constrói com uma iniciativa privada forte. “Por isso, temos investido em desburocratização, incentivos fiscais e parcerias estratégicas que dão segurança e confiança ao empresário acreano. Cada vaga de emprego criada, cada nova empresa aberta, é resultado direto dessa política de valorização do setor produtivo. O Acre está avançando, e esse avanço é feito com todos: governo, iniciativa privada e o povo acreano.”
Dados do Brasil
Em agosto de 2025, o Brasil registrou 147.358 novos empregos formais, resultado de 2.239.895 admissões e 2.092.537 desligamentos. No acumulado do ano, já foram criados 1.501.930 postos, um crescimento de 3,18% em relação a dezembro de 2024. Desde janeiro de 2023, foram abertas 4.635.909 vagas com carteira assinada, totalizando 48.698.182 empregos formais no país.
Os números foram apresentados nesta segunda-feira, 29, em Brasília, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ao comentar os resultados, o ministro destacou que o Brasil segue registrando crescimento no emprego formal, embora em ritmo mais moderado. Segundo ele, o elevado patamar da taxa básica de juros tem sido um dos principais fatores a limitar a expansão do mercado de trabalho. Luiz Marinho reforçou ainda a importância de reduzir os juros para impulsionar a atividade econômica e, consequentemente, ampliar a geração de empregos.
O saldo de empregos formais em agosto (147.358) superou o registrado em julho (134.251), mas ficou abaixo do mesmo mês de 2024 (239.069). Quatro dos cinco setores da economia apresentaram crescimento, com destaque para Serviços (+81.002 vagas ou +0,34%), seguido por Comércio (+32.612 ou +0,30%), Indústria (+19.098 ou +0,21%) e Construção (+17.328 ou +0,57%).
