Em tempo de pandemia causada pelo covid-19, fato ignorado por muitas pessoas em todo o estado, as autoridades tem de se preocupar com outro problema com a chegada do verão amazônico, que são as queimas nas zonas rurais e urbana.

Na fronteira do Acre não seria diferente. Brasiléia e Epitaciolândia vem registrando diariamente, focos de queimadas realizadas por pessoas que resolvem limpar suas áreas sem se preocupar as vezes, com o vizinho que tem problemas de saúde.

Além de problemas respiratórios do cotidiano, moradores que estão cometidos pelo covid-19 e estão em casa, estão sofrendo duas vezes lutando pela vida. Como todos sabem, o vírus afeta principalmente os pulmões, o que pode piorar o estado de saúde.

O registro diário feito pelo Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado na fronteira, vê com preocupação a irresponsabilidade de algumas pessoas que resolve fazer queima em seu quintal, ou área localizada na zona rural.

A queimada está proibida no Acre, considerada crime podendo levar sansões aos causadores, como multas e até prisão. A fumaça vem sendo uma constante e as reclamações vem junta com esse problema.

Nesta segunda, alguns focos foram identificados e apagados pelos bombeiros e algumas casas foram livradas de serem atingidas pelas chamas. Lembrando que o governo do Acre e prefeituras estão em campanha contras as queimadas.

Para fazer denuncias e alertar os Bombeiros, moradores podem ligar para o número 193.

