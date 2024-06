Mesmo cumprindo agenda no Peru, Gonzaga apoia manifestação pedindo reabertura da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul

Aconteceu na tarde desta segunda feira, 24, a entrega do Plano Municipal de Turismo de Epitaciolândia, hoje o município passa a ser o primeiro a elaborar o seu plano em todo o estado do acre.

Estiveram presentes no evento realizado na sala de reuniões da Semed, além do prefeito Sérgio Lopes, a coordenadora do Fórum Tissia Veloso, Secretaria de Turismo Jonas Cavalcante, Estácio Guimarães turismólogo da Del turismo, Vereador Pantico da Água, Luzinete Lima/Contur, Secretários municipais, representantes do ICMBio, Sebrae, a ainda Joelson Viana representante da SEE o artesão Dr. Da Borracha e sociedade em geral.

Jonas Cavalcante, secretário de Meio Ambiente e Turismo apresentou o plano resultado de todo um trabalho feito com atores local em parceria com o fórum de desenvolvimento sob a consultoria da Del turismo.

Com apoio do Fórum Empresarial do Acre e coordenado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur), assessorado pelo consultor do Programa DEL Turismo, o turismólogo Estácio Guimarães, o Plano Municipal é composto por um marco teórico que traz um embasamento nas ações que serão realizadas.

No documento são apresentadas informações básicas do município como sua história, geografia e leis que orientam o desenvolvimento do turismo, informações econômicas sobre os serviços oferecidos, meios de hospedagem, bares e restaurantes existentes.

Existe ainda um capítulo sobre os atrativos naturais e culturais do município, sua cadeia produtiva do turismo local com o artesanato, gastronomia e eventos culturais.

O prefeito Sérgio Lopes ressaltou a importância desse plano para o desenvolvimento do turismo em Epitaciolândia e porque não dizer em toda região do alto Acre.

“O plano municipal de turismo tem todo o estudo encaminhamento através dos projetos que estão sendo construídos, eu acredito sim que já melhorou a parte de visitações de aumento de visitas que ele teve ao longo desses três anos, mas isso faz parte de tudo, conhecermos melhor nossos potenciais turísticos, estamos dando os primeiros passos, o turismo não é feito de uma hora para outra, não é do dia para noite que você se torna na cidade turística, isso depende de muito tempo muita dedicação muito estudo e também de investimentos, e é isso que nós estamos fazendo desde o início, buscando parceiros para o fortalecimento do turismo em nossa região.” Pontuou Lopes.

Sobre o programa Del turismo

O programa Del turismo, tem por objetivo desenvolver o turismo local a partir de uma estratégia sustentável e de longo prazo que fortalece a economia da região e melhora a qualidade de vida dos municípios, no Acre, o programa é desenvolvido pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre que contratou o turismólogo e consultor Estácio Guimarães para treinar os articuladores nos municípios e implementar o referido programa com apoio e parceria da prefeitura e trade local.

