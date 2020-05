O governador do estado de Pando (Bolívia), que faz divisa com as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na divisa com o Brasil pelo Acre, resolveu que a quarentena que terminaria nesta segunda-feira, dia 18, vai ser estendida até o dia 24 do mês em curso.

Segundo foi anunciado pela Assessoria, o governador Luis Adolfo Flores, destacou qu o estado ainda não possui um centro de diagnóstico para detectar o vírus COVID 19, não existem as condições no hospital, centros de saúde e centro de isolamento, devidamente equipados, além de não contar com o medicamento necessário para atender um contágio comunitário e também de equipamentos como respiradores suficientes.

Conta ainda que estão trabalhando com o governo municipal com melhorias de alguns postos e hospitais. “Estamos em uma fronteira muito perigosa como o Peru e o Brasil, onde foram relatados bastante casos de COVID 19. Por estas razões, decidimos continuar a quarentena e pedimos a população, sua compreensão e que continuem a respeitar os decretos departamentais, respeitar as medidas implementadas para travar o contágio do vírus do COVID 19. Vamos avaliar no próximo sábado e receber um novo relatório do Sedes Pando, dos prefeitos dos 15 municípios e dependendo daquilo tomaremos uma nova decisão, se suspendermos a quarentena rígida ou entrarmos em uma quarentena dinâmica”, informou Luís Adolfo Flores Governador de Pando/Bolívia.



