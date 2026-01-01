Mesmo com chuvas, nível do Rio Acre na fronteira permanece estável e sem risco iminente

Na fronteira, nível permanece estável em 2,40 metros nesta quinta-feira, dia 1, após ter chegado a 8,70 m na semana passada. na capital famílias desabrigadas ainda aguardam retorno

O Rio Acre deixou a cota de transbordamento (14 metros) na manhã desta quinta-feira (1º) em Rio Branco, marcando 13,94 metros às 6h. O recuo traz alívio para as dezenas de famílias que tiveram que deixar suas casas durante a cheia histórica de dezembro, cujo pico foi registrado no dia 29, quando o rio atingiu 15,41 metros.

Na fronteira com a Bolívia, o nível permanece estável, com 2,40 metros nesta tarde, após ter registrado 8,70 metros na semana passada — nível considerado “tranquilo” pela Defesa Civil da região.

Apesar da vazante, a Defesa Civil mantém monitoramento contínuo e alerta diante da previsão de chuvas para os próximos dias, especialmente nas regiões do Alto e Baixo Acre. Não há, no momento, indicação de risco iminente para comunidades urbanas na capital e na fronteira.

Situação por região:

Fronteira (Brasiléia/Epitaciolândia/Cobija): Nível estável em 2,40 metros na tarde desta quinta (1º) – patamar considerado “tranquilo” pela Defesa Civil, mesmo após a elevação de 8,70 mregistrada em 19 de dezembro;

Rio Branco: Águas recuaram para 13,94 metros às 6h de 1º de janeiro, abaixo da cota de transbordamento (14 m), após pico de 15,41 m no dia 29 de dezembro.

O recuo nas águas na capital traz alívio para famílias ribeirinhas que haviam deixado suas casas, mas o número oficial de desabrigados ainda não foi atualizado neste feriado.

Monitoramento:

A Defesa Civil mantém alerta devido à previsão de chuvas para os próximos dias, mas sem indicação de risco iminente para áreas urbanas. O acompanhamento busca antecipar eventuais elevações que possam afetar comunidades no Alto e Baixo Acre.

A diferença no comportamento do rio entre a fronteira e a capital evidencia a complexidade hidrológica da bacia, influenciada por chuvas localizadas, relevo e ação humana. Apesar da trégua, a situação ainda exige atenção constante das autoridades.

Em 2024, o Rio Acre havia registrado uma das maiores cheias da década, com transbordamentos recorrentes entre fevereiro e março. A vazante atual não descarta novos picos durante o período chuvoso, que segue até abril.

