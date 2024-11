Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre presta homenagem Flaviano Flávio Baptista de Melo

Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira; suspeito fugiu e polícia investiga o caso.

A madrugada desta quarta-feira (20) foi marcada pela violência em Rio Branco. Mikael Diniz Moura, de apenas 20 anos, foi assassinado com um golpe de faca na Avenida Amadeo Barbosa, em frente a uma distribuidora de bebidas localizada no Bairro Areal, no 2º Distrito da cidade.

Segundo informações preliminares da polícia, Mikael chegou ao local em uma motocicleta acompanhado de um amigo, com a intenção de comprar bebidas. No momento em que ele se aproximou do balcão para fazer o pedido, um desconhecido surgiu e desferiu um golpe de faca na região do peito da vítima.

Mikael não resistiu à gravidade do ferimento e morreu no local, antes da chegada do socorro médico. O autor do crime fugiu logo em seguida, e sua identidade ainda é desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca reunir informações e testemunhas para elucidar o crime.

O episódio reforça a preocupação com a crescente violência em Rio Branco e a necessidade de medidas de segurança mais efetivas para proteger a população, especialmente em locais de grande movimentação durante a noite.

