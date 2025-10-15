Conecte-se conosco

Brasil

Mês de combate ao câncer de mama: Acre registra quase 400 casos em três anos; saiba como prevenir

Publicado

1 hora atrás

em

Especialista ressalta importância do diagnóstico precoce e do acesso à mamografia. Doença é uma das que mais afeta mulheres no país

Como buscar prevenção do câncer de mama. Foto: Reprodução

Por Jhenyfer de Souza, g1 AC — Rio Branco

Outubro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e, no Acre, os números acendem um alerta. É que entre 2023 e 2025, o estado registrou 391 novos casos da doença, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). A maior parte dos casos foi diagnosticada em mulheres, mas os registros também incluem homens.

Em 2023, foram 144 notificações, sendo 142 femininas e 2 masculinas. No ano seguinte, os casos chegaram a 132, com apenas dois em homens. Já em 2025, até o dia 1º de outubro, o Acre contabilizou 115 novos diagnósticos, dos quais 114 são em mulheres e 1 em homem.

Em setembro, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para mulheres a partir dos 40 anos. Antes, o exame era oferecido prioritariamente para a faixa de 50 a 69 anos.

No Acre, o caminho para fazer o exame é simples: mulheres a partir dos 40 anos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após atendimento médico, o encaminhamento pode ser feito para o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), em Rio Branco.

O cirurgião geral e mastologista Sidney Rogério Alves ressaltou que o câncer de mama é um dos mais frequentes entre mulheres no Brasil e no mundo, e o diagnóstico precoce é apontado como fundamental para ampliar as chances de tratamento.

Sidney explica ainda que os primeiros sinais variam conforme o tipo da doença, mas que costumam aparecer em fases mais avançadas.

Entre os sinais de alerta, o médico cita:
  • Descarga papilar espontânea (clara ou sanguinolenta).
  • Nódulos nas mamas, massas endurecidas e caroços na axila.
  • A dor nem sempre aparece no início.

Sobre o autoexame, o especialista afirma que é um ato de autoconhecimento que ajuda a detectar alterações cedo. Ele recomenda fazer o exame no quinto dia após a menstruação ou, para quem não menstrua, no dia 5 de cada mês

”O procedimento é básico, é preciso estar com o braço erguido, palpar a mama oposta com movimentos circulares e verificar as axilas. Após isso, pode repetir do outro lado. O importante é conhecer a própria mama para perceber qualquer mudança”,explicou.

Câncer de mama em homen: realidade que pode ser combatida com prevenção

O câncer de mama como se sabe é uma doença que atinge, principalmente, mulheres, porém contrariando o que muitos pensam a mesma também acomete os homens. “As glândulas mamárias estão presentes tanto em pessoas do sexo feminino quanto masculino (em menor quantidade), por tanto, estas últimas também estão propícias a apresentar e desenvolver o câncer de mama, só que em menor proporção”, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Carlos Alberto Ruiz.

Para se ter uma ideia, em cada 100 casos em mulheres existe pelo ao menos um homem com o diagnóstico da doença, que neste caso é um tipo de câncer não muito frequente e vem sendo cada vez mais estudado, diz Ruiz. Estudos mostram que a média de idade dos homens que apresentam a doença varia de 50 a 70 anos. Na maioria dos casos a detecção é feita em estádio avançado, o que pode dificultar o tratamento podendo haver metástase. “O principal motivo dessa demora no diagnóstico é o preconceito. Pelo fato do câncer de mama ter as mulheres como alvo, na maioria das vezes, há falta de conscientização sobre a importância dos exames de rotina. Entre as principais causas da doença nos homens, estão as alterações genéticas e hormonais, alimentação rica em gorduras, excesso de álcool ingerido, além do uso de anabolizantes ou de hormônios”, esclarece o presidente da SBM.

Segundo Ruiz, a melhor maneira de combater a mesma é a informação orientando os homens quanto a possibilidade deles também apresentarem o processo. Quando existe a queixa de um nódulo a forma de diagnóstico utilizado para detectar o câncer de mama masculino é feito através do histórico do paciente e de exames como mamografia, ultrassonografia e biópsia do tumor. O tratamento dependerá do estádio do tumor, podendo ser feito através de cirurgia, radioterapia ou quimioterapia.

O médico ressalta, ainda, a importância do autoexame independente do sexo. “Observando qualquer irregularidade, deve-se procurar o auxílio de um especialista. Além disso, a prática de exercícios físicos juntamente a uma alimentação balanceada são os maiores aliados na prevenção dessa doença”, afirma.

“Os homens devem procurar um médico se notarem caroço atrás do mamilo, mamilo invertido ou ferida próxima ao mamilo”, disse. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Sistemas da Sefaz do Acre ficam fora do ar e afetam emissão de documentos fiscais

Publicado

2 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Secretaria de Estado da Fazenda informa que não há previsão para normalização completa dos serviços online; equipe técnica trabalha para restabelecer operações

A equipe técnica da Secretaria segue monitorando a situação e informou que novas atualizações serão divulgadas assim que houver avanços na normalização dos serviços. Foto: captada 

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) anunciou nesta quarta-feira (15) a indisponibilidade temporária de seus serviços web. A queda afeta a emissão e consulta de documentos fiscais, além de outros trâmites online realizados pelo órgão.

Em nota oficial, a Sefaz informou que todas as medidas estão sendo tomadas junto à operadora responsável para agilizar o restabelecimento dos sistemas. A equipe do Departamento de Tecnologia da Informação (Deti) monitora o caso, mas não há previsão concreta para a normalização total dos serviços.

Atualizações sobre o andamento do reparo serão divulgadas pela Secretaria assim que houver avanços significativos. A interrupção impacta empresas e contribuintes que dependem das plataformas online para regularização fiscal.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Acre homenageia professores em data nacional com reconhecimento à atuação em regiões remotas

Publicado

2 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Secretário Aberson Carvalho destacou em pronunciamento o trabalho fundamental dos educadores para a construção da educação pública no estado

Em pronunciamento, o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, ressaltou a dedicação e o compromisso desses profissionais, especialmente nas regiões mais remotas do estado. Foto: captada 

O Dia do Professor foi marcado no Acre pelo reconhecimento ao trabalho fundamental dos educadores na construção da educação pública estadual. Em pronunciamento oficial, o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, enalteceu a dedicação e o compromisso desses profissionais, com menção especial aos que atuam nas regiões mais remotas do estado.

A data celebra a atuação dos professores que, mesmo diante dos desafios logísticos e das barreiras geográficas características da região amazônica, mantêm seu compromisso com o desenvolvimento educacional acreano. O secretário destacou que o trabalho desses profissionais vai além da sala de aula, contribuindo para a formação cidadã e o futuro das novas gerações em todo o estado.

Secretário Aberson Carvalho destacou em pronunciamento o trabalho fundamental dos educadores para a construção da educação pública no estado. Foto: arquivo

“Ser professor na Amazônia é um ato honrado. A educação do Acre tem chegado a todos os cantos do nosso estado, muitas vezes onde o único servidor público presente é o professor. É ele quem ensina mesmo na floresta, enfrentando distâncias, rios e ramais, com o compromisso de garantir o direito de aprender”, afirmou Carvalho.

O secretário destacou que, mesmo diante de desafios geográficos e estruturais, o governo tem investido na valorização da categoria.

“Temos feito chegar investimentos em valorização profissional, alimentação escolar, conectividade e infraestrutura. Temos avançado porque acreditamos que o professor é o retrato do nosso compromisso com a educação. É por eles, e por cada estudante, que seguimos firmes no trabalho de cuidar das pessoas”, concluiu.

A fala vem logo após uma grande conquista para a categoria dos profissionais da educação, que tiveram um grande reajuste salarial, após anos de reivindicações. O piso salarial na rede estadual passou a superar os R$4 mil (com R$4.027,76 iniciais), podendo chegar até R$7.878,31, dependendo do tempo de trabalho e também de suas gratificações.

Confira toda a tabela de remuneração dos professores abaixo:

Apesar dos avanços, na educação, o reconhecimento salarial não acompanha o mesmo movimento, já que o Acre ainda está abaixo do piso nacional dos professores

Comentários

Continue lendo

Brasil

Brasiléia receberá R$ 1,3 milhão do governo federal para recuperação de desastres naturais

Publicado

2 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Repasse autorizado pela Defesa Civil Nacional integra pacote de R$ 6,4 milhões para 14 municípios brasileiros; recursos serão destinados a ações emergenciais

O repasse, autorizado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), foi publicado no Diário Oficial da União junto com benefícios para outras 13 cidades brasileiras. Foto: captada 

O município de Brasiléia, no Acre, foi contemplado com um repasse de R$ 1,3 milhão do governo federal para auxiliar nas ações de resposta e recuperação de desastres naturais. O valor foi autorizado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, e publicado no Diário Oficial da União.

Os recursos fazem parte de um total de R$ 6,4 milhões que serão distribuídos entre 14 municípios brasileiros atingidos por enchentes, chuvas fortes ou outros tipos de danos. De acordo com o MIDR, a liberação do dinheiro segue critérios técnicos que avaliam a extensão do desastre, o número de desabrigados e desalojados, e as necessidades detalhadas nos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras.

Além de Brasiléia, outras cidades localizadas em estados como Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão também foram beneficiadas com os repasses emergenciais.

O município de Brasiléia, foi contemplado com R$ 1,3 milhão em recursos federais para ações de resposta e recuperação de desastres naturais. Foto: captada 

Critérios de destinação
  • Análise técnica do tamanho do desastre
  • Número de desabrigados e desalojados
  • Necessidades apresentadas nos planos de trabalho das prefeituras
Contexto nacional

  • Valor total distribuído: R$ 6,4 milhões

  • Municípios beneficiados: 14

  • Estados contemplados: Acre, Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão

O recurso chega em momento crítico para municípios acreanos historicamente vulneráveis a eventos climáticos extremos, com enchentes e alagamentos frequentes na região do Alto Acre. A medida reforça a estratégia federal de apoio a governos locais no enfrentamento de desastres naturais.

Os recursos fazem parte de um total de R$ 6,4 milhões que serão distribuídos entre 14 municípios brasileiros atingidos por enchentes, chuvas fortes ou outros tipos de danos. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo