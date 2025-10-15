Brasil
Mês de combate ao câncer de mama: Acre registra quase 400 casos em três anos; saiba como prevenir
Especialista ressalta importância do diagnóstico precoce e do acesso à mamografia. Doença é uma das que mais afeta mulheres no país
Por Jhenyfer de Souza, g1 AC — Rio Branco
Outubro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e, no Acre, os números acendem um alerta. É que entre 2023 e 2025, o estado registrou 391 novos casos da doença, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). A maior parte dos casos foi diagnosticada em mulheres, mas os registros também incluem homens.
Em 2023, foram 144 notificações, sendo 142 femininas e 2 masculinas. No ano seguinte, os casos chegaram a 132, com apenas dois em homens. Já em 2025, até o dia 1º de outubro, o Acre contabilizou 115 novos diagnósticos, dos quais 114 são em mulheres e 1 em homem.
Em setembro, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para mulheres a partir dos 40 anos. Antes, o exame era oferecido prioritariamente para a faixa de 50 a 69 anos.
No Acre, o caminho para fazer o exame é simples: mulheres a partir dos 40 anos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após atendimento médico, o encaminhamento pode ser feito para o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), em Rio Branco.
O cirurgião geral e mastologista Sidney Rogério Alves ressaltou que o câncer de mama é um dos mais frequentes entre mulheres no Brasil e no mundo, e o diagnóstico precoce é apontado como fundamental para ampliar as chances de tratamento.
Sidney explica ainda que os primeiros sinais variam conforme o tipo da doença, mas que costumam aparecer em fases mais avançadas.
Entre os sinais de alerta, o médico cita:
- Descarga papilar espontânea (clara ou sanguinolenta).
- Nódulos nas mamas, massas endurecidas e caroços na axila.
- A dor nem sempre aparece no início.
Sobre o autoexame, o especialista afirma que é um ato de autoconhecimento que ajuda a detectar alterações cedo. Ele recomenda fazer o exame no quinto dia após a menstruação ou, para quem não menstrua, no dia 5 de cada mês
”O procedimento é básico, é preciso estar com o braço erguido, palpar a mama oposta com movimentos circulares e verificar as axilas. Após isso, pode repetir do outro lado. O importante é conhecer a própria mama para perceber qualquer mudança”,explicou.
Câncer de mama em homen: realidade que pode ser combatida com prevenção
O câncer de mama como se sabe é uma doença que atinge, principalmente, mulheres, porém contrariando o que muitos pensam a mesma também acomete os homens. “As glândulas mamárias estão presentes tanto em pessoas do sexo feminino quanto masculino (em menor quantidade), por tanto, estas últimas também estão propícias a apresentar e desenvolver o câncer de mama, só que em menor proporção”, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Carlos Alberto Ruiz.
Para se ter uma ideia, em cada 100 casos em mulheres existe pelo ao menos um homem com o diagnóstico da doença, que neste caso é um tipo de câncer não muito frequente e vem sendo cada vez mais estudado, diz Ruiz. Estudos mostram que a média de idade dos homens que apresentam a doença varia de 50 a 70 anos. Na maioria dos casos a detecção é feita em estádio avançado, o que pode dificultar o tratamento podendo haver metástase. “O principal motivo dessa demora no diagnóstico é o preconceito. Pelo fato do câncer de mama ter as mulheres como alvo, na maioria das vezes, há falta de conscientização sobre a importância dos exames de rotina. Entre as principais causas da doença nos homens, estão as alterações genéticas e hormonais, alimentação rica em gorduras, excesso de álcool ingerido, além do uso de anabolizantes ou de hormônios”, esclarece o presidente da SBM.
Segundo Ruiz, a melhor maneira de combater a mesma é a informação orientando os homens quanto a possibilidade deles também apresentarem o processo. Quando existe a queixa de um nódulo a forma de diagnóstico utilizado para detectar o câncer de mama masculino é feito através do histórico do paciente e de exames como mamografia, ultrassonografia e biópsia do tumor. O tratamento dependerá do estádio do tumor, podendo ser feito através de cirurgia, radioterapia ou quimioterapia.
O médico ressalta, ainda, a importância do autoexame independente do sexo. “Observando qualquer irregularidade, deve-se procurar o auxílio de um especialista. Além disso, a prática de exercícios físicos juntamente a uma alimentação balanceada são os maiores aliados na prevenção dessa doença”, afirma.
Sistemas da Sefaz do Acre ficam fora do ar e afetam emissão de documentos fiscais
Secretaria de Estado da Fazenda informa que não há previsão para normalização completa dos serviços online; equipe técnica trabalha para restabelecer operações
A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) anunciou nesta quarta-feira (15) a indisponibilidade temporária de seus serviços web. A queda afeta a emissão e consulta de documentos fiscais, além de outros trâmites online realizados pelo órgão.
Em nota oficial, a Sefaz informou que todas as medidas estão sendo tomadas junto à operadora responsável para agilizar o restabelecimento dos sistemas. A equipe do Departamento de Tecnologia da Informação (Deti) monitora o caso, mas não há previsão concreta para a normalização total dos serviços.
Atualizações sobre o andamento do reparo serão divulgadas pela Secretaria assim que houver avanços significativos. A interrupção impacta empresas e contribuintes que dependem das plataformas online para regularização fiscal.
Acre homenageia professores em data nacional com reconhecimento à atuação em regiões remotas
Secretário Aberson Carvalho destacou em pronunciamento o trabalho fundamental dos educadores para a construção da educação pública no estado
O Dia do Professor foi marcado no Acre pelo reconhecimento ao trabalho fundamental dos educadores na construção da educação pública estadual. Em pronunciamento oficial, o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, enalteceu a dedicação e o compromisso desses profissionais, com menção especial aos que atuam nas regiões mais remotas do estado.
A data celebra a atuação dos professores que, mesmo diante dos desafios logísticos e das barreiras geográficas características da região amazônica, mantêm seu compromisso com o desenvolvimento educacional acreano. O secretário destacou que o trabalho desses profissionais vai além da sala de aula, contribuindo para a formação cidadã e o futuro das novas gerações em todo o estado.
“Ser professor na Amazônia é um ato honrado. A educação do Acre tem chegado a todos os cantos do nosso estado, muitas vezes onde o único servidor público presente é o professor. É ele quem ensina mesmo na floresta, enfrentando distâncias, rios e ramais, com o compromisso de garantir o direito de aprender”, afirmou Carvalho.
O secretário destacou que, mesmo diante de desafios geográficos e estruturais, o governo tem investido na valorização da categoria.
“Temos feito chegar investimentos em valorização profissional, alimentação escolar, conectividade e infraestrutura. Temos avançado porque acreditamos que o professor é o retrato do nosso compromisso com a educação. É por eles, e por cada estudante, que seguimos firmes no trabalho de cuidar das pessoas”, concluiu.
A fala vem logo após uma grande conquista para a categoria dos profissionais da educação, que tiveram um grande reajuste salarial, após anos de reivindicações. O piso salarial na rede estadual passou a superar os R$4 mil (com R$4.027,76 iniciais), podendo chegar até R$7.878,31, dependendo do tempo de trabalho e também de suas gratificações.
Confira toda a tabela de remuneração dos professores abaixo:
Brasiléia receberá R$ 1,3 milhão do governo federal para recuperação de desastres naturais
Repasse autorizado pela Defesa Civil Nacional integra pacote de R$ 6,4 milhões para 14 municípios brasileiros; recursos serão destinados a ações emergenciais
O município de Brasiléia, no Acre, foi contemplado com um repasse de R$ 1,3 milhão do governo federal para auxiliar nas ações de resposta e recuperação de desastres naturais. O valor foi autorizado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, e publicado no Diário Oficial da União.
Os recursos fazem parte de um total de R$ 6,4 milhões que serão distribuídos entre 14 municípios brasileiros atingidos por enchentes, chuvas fortes ou outros tipos de danos. De acordo com o MIDR, a liberação do dinheiro segue critérios técnicos que avaliam a extensão do desastre, o número de desabrigados e desalojados, e as necessidades detalhadas nos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras.
Além de Brasiléia, outras cidades localizadas em estados como Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão também foram beneficiadas com os repasses emergenciais.
Critérios de destinação
- Análise técnica do tamanho do desastre
- Número de desabrigados e desalojados
- Necessidades apresentadas nos planos de trabalho das prefeituras
Contexto nacional
Valor total distribuído: R$ 6,4 milhões
Municípios beneficiados: 14
Estados contemplados: Acre, Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão
O recurso chega em momento crítico para municípios acreanos historicamente vulneráveis a eventos climáticos extremos, com enchentes e alagamentos frequentes na região do Alto Acre. A medida reforça a estratégia federal de apoio a governos locais no enfrentamento de desastres naturais.
