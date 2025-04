Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,55%

Evento é gratuito e apresentará casos reais de sucesso sobre a metodologia de gestão

O Sebrae realizará o seminário “Gestão que Transforma: o futuro das oficinas começa agora” no dia 6 de maio, em Rio Branco. O evento é gratuito e voltado para micro e pequenas empresas do setor automotivo, como oficinas mecânicas e lojas de autopeças.

Durante o evento, serão apresentados casos reais de sucesso de empreendedores que participaram do projeto Autogestão Centros Automotivos em 2024 e será lançada a nova jornada de conhecimento para que novas empresas tenham oportunidade de participar.

Segundo Ruama Demir, gerente do projeto automotivo do Sebrae no Acre, a capacitação contínua tem sido fundamental para transformar a realidade das empresas do segmento. “São apresentados conhecimentos práticos, atualizados e aplicáveis aos empreendedores. Durante o projeto, vimos muitos negócios se reinventarem e crescerem de forma sustentável, até triplicando seu faturamento em menos de um ano. Agora, entramos na segunda edição com resultados concretos e muita motivação para seguir fortalecendo esse setor tão essencial para a economia local”, afirmou.

O empreendedor Samuel Caciano, proprietário da Auto Center Shield em Plácido de Castro, é um dos exemplos de sucesso. “Comecei a ver resultado já no terceiro mês, pois passei a aplicar a metodologia. Este ano, já conseguimos faturar três vezes mais do que no ano passado. Por isso, recomendo o programa para todo gestor de oficina ou loja de produtos automotivos”, destacou.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site ac.loja.sebrae.com.br ou presencialmente no local do evento. O projeto Autogestão é realizado pelo Sebrae no Acre, com apoio da Fecomércio-AC e do Sincopeças-AC.

Conheça mais do projeto Autogestão: Centros Automotivos no canal do Sebrae no You Tube (@SebraenoAcre).

AGENDA:

RIO BRANCO

Data: 06 de maio

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Auditório do Sebrae – Av. Ceará, 3693, 7º BEC.

Inscrições: https://ac.loja.sebrae.com.br/ seminario-de-gest-o-que- transforma-o-futuro-das- oficinas-comeca-agora-rb- 113789795

