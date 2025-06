Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,2%

Um artigo publicado pela revista The Economist fez duras críticas ao presidente brasileiro Lula, destacando derrotas tanto do ponto de vista da política internacional como da política interna.

O texto começa já falando o desafio do Brasil na cúpula dos Brics, que ocorrerá no Brasil, em que terá de lidar com a questão do Irã após os ataques de Israel e dos Estados Unidos. A nota oficial do Itamaraty condenando os bombardeios afirmando que são uma violação da soberania e direito internacional ‘colocou o Brasil em desacordo com todas as outras democracias ocidentais, que ou apoiaram os ataques, ou apenas expressaram preocupação’, diz a The Economist.

A revista comenta as dificuldades que Lula vem tendo no cenário internacional. Cita quando foi até a Rússia nas celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial e tentou se colocar como mediador para o conflito na Ucrânia, relembrando Vladimir Putin não demonstrou interesse.

O artigo comenta também sobre os desafios na política interna para Lula. Ele, com queda no índice de popularidade e vendo a rejeição aumentando, ainda enfrenta desafios grandes para as eleições de 2026, segundo a revista.

‘Bolsonaro provavelmente será preso em breve por supostamente planejar um golpe para permanecer no poder após perder uma eleição em 2022. Ele ainda não escolheu um sucessor para liderar a direita. Mas se o fizer e a direita se unir a essa pessoa antes das eleições de 2026, a presidência será deles’, escreveu a The Economist.

Além disso, o texto também destaca as dificuldades de relação com o Congresso Nacional, relembrando a derrota no decreto que elevava o IOF na semana passada:

‘Foi a primeira vez em mais de 30 anos que parlamentares derrubaram um decreto executivo, o que deixará o governo com menos espaço fiscal para gastos antes das eleições gerais do próximo ano’, diz o artigo.

O texto finaliza com uma crítica à Lula falando das difíceis relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da dificuldade em qualquer resolução que buscou sobre os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. O texto completa afirmando que Lula deveria ‘se concentrar em questões mais próximas’.

Lula vai até Argentina nesta semana

O presidente Lula vai à Argentina esta semana para participar da Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires.

Durante o encontro, na quinta-feira (3), o Brasil vai assumir a presidência rotatória do bloco. Esta será a primeira viagem de Lula à Argentina após a posse do presidente Javier Milei.

Segundo a embaixadora Gisela Padovan, um dos objetivos do Brasil é incorporar o setor automotivo ao regime comercial do bloco.

FONTE: CBN

