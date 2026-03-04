Mercado do boi gordo abre semana com preços estáveis no Acre e alta para vacas e novilhas

Representantes de 16 diretórios assinam manifesto direcionado ao deputado e presidente do partido, Baleia Rossi

Ao menos 16 diretórios estaduais do MDB entregarão na noite desta 3ª feira (3.mar.2026) ao presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi (SP), um manifesto em que solicitam a “independência” do partido na eleição presidencial. O ato que simboliza a entrega do documento será na sala da sigla na Câmara.

A movimentação se antecipa a uma possibilidade de o partido ocupar a vice numa chapa encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa eleitoral em 2026.

“Defendemos a independência dos diretórios e do partido de modo geral na eleição presidencial, focando nossas ações prioritariamente nos processos eleitorais regionais e nas composições para as Casas Legislativas”, declaram em um trecho do manifesto.

Os signatários não citam a questão envolvendo o PT, mas declaram que assistem “ao aumento de especulações quanto ao posicionamento do MDB frente à disputa pela Presidência da República”. Dizem ainda estar seguros de que representam a “ampla maioria do partido, entre diretórios e lideranças”.

Eis quem assina o documento:

Vilmar Zanchin – deputado estadual e presidente do MDB no Rio Grande do Sul;

Carlos Chiodini – deputado federal e presidente do MDB em Santa Catarina;

Sérgio Souza – deputado federal e presidente do MDB no Paraná;

Rodrigo Arenas – presidente do MDB em São Paulo;

Washington Reis – presidente do MDB no Rio de Janeiro;

Ricardo Ferraço – vice-governador e presidente do MDB no Espírito Santo;

Waldemir Moka – presidente do MDB em Mato Grosso do Sul;

Janaína Riva – deputada estadual e presidente do MDB em Mato Grosso;

Daniel Vilela – vice-governador e presidente do MDB em Goiás;

Romero Jucá – presidente do MDB em Roraima;

Vagner Sales – presidente do MDB no Acre;

Alessandro Vieira – senador e presidente do MDB em Sergipe;

Alexandre Guimarães – deputado federal e presidente do MDB no Tocantins;

Newton Cardoso Júnior – deputado federal e presidente do MDB em Minas Gerais;

Acácio Favacho – deputado federal e presidente do MDB no Amapá;

Wellington Luiz – deputado distrital e presidente do MDB no Distrito Federal;

Ivete da Silveira – senadora do MDB por Santa Catarina;

Gabriel Souza – vice-governador do Rio Grande do Sul;

Ricardo Nunes – prefeito de São Paulo;

José Fogaça – ex-presidente nacional do MDB;

Alceu Moreira – deputado federal e presidente da FUG;

Kátia Lôbo – presidente do MDB Mulher;

Sebastião Melo – prefeito de Porto Alegre.

Leia o texto do manifesto na íntegra:

“Prezado Senhor Presidente Baleia Rossi,

Desde 1966, o DNA do MDB é o firme compromisso com a democracia, tanto interna quanto externamente. Esse compromisso implica o respeito à pluralidade de opiniões de nossos diretórios regionais, de nossas lideranças e, primordialmente, de nosso eleitor em cada rincão do País.

A trajetória do MDB é marcada pela construção de consensos por meio do amplo diálogo, com o objetivo de ser sempre o ponto de equilíbrio nas discussões e projetos de interesse do povo brasileiro. Nos últimos anos, observamos que o debate político tem sido dificultado por polarizações ideológicas e extremismos, atitudes que sempre rechaçamos.

Nossa história demonstra que os êxitos obtidos pelo partido se deram pela moderação, pelo bom senso e pelo respeito às diferenças.

No atual momento, com a proximidade do processo eleitoral, assistimos ao aumento de especulações quanto ao posicionamento do MDB frente à disputa pela Presidência da República. Como partido de maior inserção nacional, o MDB representa a diversidade de um Brasil continental e federativo, onde cada estado possui sua própria realidade social e política.

Dentro dessas premissas, e em respeito ao espírito democrático alicerçado na vontade de nossas bases, defendemos a independência dos diretórios e do partido de modo geral na eleição presidencial, focando nossas ações prioritariamente nos processos eleitorais regionais e nas composições para as Casas Legislativas.

Nós, signatários deste documento, temos a segurança de afirmar que representamos a ampla maioria do Partido, entre diretórios e lideranças. Confiantes em sua condução sempre serena e democrática do MDB, defendemos que nosso posicionamento seja tornado público pelos canais oficiais da sigla.”

