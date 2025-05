Menor é apreendido com revólver após fuga e queda em área de mata no bairro Eldorado

O Acre comemora mais um indicador de destaque nacional ao ser um dos 19 estados que alcançou um recorde histórico no aumento do rendimento domiciliar per capita entre 2022 e 2024, saindo de R$ 1.119 para R$ 1.259, um crescimento de 12,5%. Já no primeiro trimestre deste ano, esse rendimento médio já subiu para R$ 2.678, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na última terça-feira, 20.

Já as informações, que compreendem o período de 2022 a 2024 são do módulo anual PNAD Contínua: Rendimento de Todas as Fontes, divulgado no último dia 8 de maio, também pelo IBGE.

A pesquisa traz dados de rendimentos provenientes de trabalho e de outras fontes, como aposentadoria, pensão e programas sociais. Entre os indicadores de destaque, estão a massa de rendimento médio mensal real domiciliar per capita, o rendimento médio real de todas as fontes, o rendimento médio de outras fontes e o Índice de Gini, medida que estima o grau de desigualdade na distribuição de renda ou riqueza em uma população, do rendimento médio mensal real domiciliar per capita.

O fortalecimento das alianças em iniciativas privadas e o chamamento de servidores públicos são os pontos principais desta alta, segundo o governador Gladson Camelí.

“A matemática é simples: setor privado fortalecido é sinônimo de emprego e renda. Além disso, cumprimos o compromisso de nomear, nos últimos 6 anos, 4.382 servidores, que foram contratados para cargos efetivos por meio de concurso público. Isso garante que as pessoas sintam-se seguras para investir e mudar sua realidade”, esclarece.

Dados do IBGE mostram também que no primeiro trimestre deste ano a taxa de ocupação ficou em 47,8%, sendo que 336 mil pessoas estão ocupadas no estado. Deste valor, 149 mil no setor privado, tendo assim um aumento de 4% na contratação do setor e 72 mil pessoas que ocupam o serviço público. Com relação aos primeiros três meses deste ano, houve aumento também no rendimento médio deste trabalhador, registrado em R$ 2.678.

“Um Estado só funciona com a união de todos os atores responsáveis por fazer essa economia girar. Como estou governador, minha missão é dar condições para que negócios possam se desenvolver no nosso estado, destacando e enaltecendo nossas potencialidades para atrair cada vez mais investidores, para que o resultado disso seja a melhoria de vida da população”, finaliza.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários