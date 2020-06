Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (Dcore) apreenderam no fim da tarde desta segunda-feira, 8, um adolescente de 16 anos envolvido no latrocínio, roubo seguido de morte, do eletricista Edmundo Silva Melo.

A vitima, que tinha 21 anos, foi assassinada com um tiro no pescoço. O crime aconteceu no dia 28 do mês passado em uma distribuidora de bebidas localizada no Bairro Santa Maria.

Imagens das câmeras de monitoramento registaram o exato momento em que Edmundo é atingido após ser rendido.

O delegado Leonardo Santa Barbara, responsável pela investigação, confirmou na noite desta segunda-feira, 8, que o segundo envolvido no crime também foi preso. Aedresson Afonso Flávio Oliveira recebeu voz de prisão em um dos leitos do hospital de Urgência e Emergência. Ele está internado desde último dia 04.

Aedresson Afonso foi baleado por um Policial Penal, ao tentar assaltar um frentista num posto de combustíveis em Senador Guiomard, mas foi surpreendido pelo policial.

Ferido, o acusado foi preso ao comparecer ao Hospital Ari Rodrigues em Senador Guiomard.

O delegado disse ainda que Aedresson confessou o crime. “Ele assumiu participação no latrocínio do Edmundo. O menor também confessou” disse o Delegado.

O adolescente de 16 anos também participou da tentativa de assalto ao frentista em Senador Guiomard. Ele era o condutor da motocicleta.



