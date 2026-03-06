“Menor Dantas” é condenado a mais de 14 anos de prisão por roubo e extorsão em Rio Branco

A Justiça de Rio Branco condenou Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, conhecido como “Menor Dantas”, a 14 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de roubo qualificado e extorsão. A decisão é do Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões da capital, que também determinou que o réu não poderá recorrer em liberdade.

De acordo com o processo, o crime ocorreu em agosto do ano passado, quando Elenildo e outros envolvidos invadiram uma loja no 2º Distrito da capital acreana. Armado com uma arma de grosso calibre, o grupo rendeu funcionários e manteve as vítimas sob ameaça.

Durante a ação criminosa, os assaltantes levaram roupas, telefones celulares e outros objetos de valor. Ainda no local, “Menor Dantas” obrigou uma das vítimas, sob ameaça de arma de fogo, a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 2,5 mil.

Elenildo foi preso no dia 4 de fevereiro por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele já era alvo de investigação por homicídio e tinha prisão preventiva decretada pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil do Acre, o suspeito é apontado como autor da execução de Genilson Bomfim Mendonça, de 23 anos, morto a tiros na mesma região. Elenildo também aparece em investigações relacionadas a outros crimes.

Em um dos casos investigados, um adolescente de 16 anos que participava de um assalto com o acusado caiu da motocicleta durante a fuga, bateu a cabeça e morreu. A polícia ainda apura as circunstâncias desse episódio.