Menino de 11 anos sobrevive a acidente que matou pais, avó e tia em MG
Um grave acidente causou a morte de quatro pessoas da mesma família no km 153 da BR-259 em Minas Gerais na manhã desta segunda-feira de Carnaval (16/2). Foi uma batida frontal na altura da cidade de Governador Valadares e em um dos carros só uma criança de 11 anos sobreviveu e foi socorrida.
A colisão envolveu dois veículos, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas: um Ford Verona e um Volkswagen Saveiro. Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista da Saveiro, que sobreviveu, relatou que o Verona estava desgovernado e ele não conseguiu evitar o acidente.
Os bombeiros tiveram de cortar os destroços do veículo e tirar uma das vítimas mortas para conseguir resgatar a criança, que foi retirada com sinais vitais preservados, mas com ferimentos nos membros superiores. Ele foi resgatado pelo SAMU para um hospital e, até a publicação desta reportagem, não havia atualização sobre seu estado de saúde.
Nikolas anuncia medidas após desfile pró-Lula na Sapucaí
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta segunda-feira (16/2) que protocolará uma representação ao Ministério Público para que seja proposta uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por “propaganda eleitoral explícita”, após o petista ser homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói na noite desse domingo (15/2), na Sapucaí.
“Diante disso, protocolarei representação ao Ministério Público para que seja proposta ação de improbidade administrativa contra o Lula e a escola de samba beneficiada. E já deixo registrado: se houver registro de candidatura de Lula para presidente, ingressarei com AIJE por abuso de poder político e econômico. O Brasil acordou, vamos pra cima”, dissem em nota.
O parlamentar mineiro afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é sempre tão rigoroso, mas preferiu “fingir” que o desfile com “propaganda explícita” a Lula na Marquês da Sapucaí não foi propaganda eleitoral antecipada, mas sim “cultura”. “Enquanto isso, Bolsonaro segue inelegível por muito menos”, escreveu.
Ainda na noite desse domingo, Nikolas classificou o desfile da escola de samba como um privilégio para Lula. Segundo o mineiro, se o personagem homenageado fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022, ele seria responsabilizado criminalmente.
“Se esse desfile fosse em 2022: Bolsonaro estaria preso, busca e apreensão no PL, apreensão no barracão da escola, apreensão dos carros alegóricos e o inegibilidade vitalícia”, disparou Nikolas em suas redes após o início do desfile.
A oposição tentou barrar o desfile na Justiça em várias frentes, sem sucesso. Além de ver na Sapucaí atos de propaganda eleitoral antecipada, os críticos reclamam porque a Acadêmicos de Niterói, como as demais escolas de samba, é beneficiada por dinheiro público.
Alvo da Oposição, Lula publica fotos com quatro escolas que desfilaram na Sapucaí
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, na manhã desta segunda-feira (16/2), um carrossel de imagens com todas as escolas de samba que desfilaram na Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), com o objetivo de rebater acusações de propaganda eleitoral antecipada, já que foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói.
“O Rio é uma referência mundial de Carnaval e de turismo. A Marquês de Sapucaí mostra ao planeta a força das nossas escolas de samba, a criatividade do nosso povo e a capacidade que o Brasil tem de transformar cultura em desenvolvimento, emprego e renda”, escreveu o petista em sua página do Instagram.
As escolas foram: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Lula descreveu o momento como de “muita emoção”. Lula posou ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que renunciará ao cargo para ser candidato ao governo estadual.
Lula deixou a Sapucaí por volta das 4h50 da madrugada desta segunda-feira (16/2), após um tour por desfiles de Carnaval em outros Estados, como Recife (PE) e Salvador (BA).
A Acadêmicos de Niterói homenageou o petista com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola de samba prestou exaltou o chefe do Executivo durante a apresentação e exibiu a imagem de um palhaço atrás das grades, usando uma tornozeleira eletrônica rompida — cena interpretada como alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaroreagiu às imagens e criticou o episódio. “Quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou.
Oposição reage
A oposição ao governo petista alega que ele cometeu crime eleitoral e pede a ilegibilidade de Lula. Com o desfile em sua homenagem, o petista se tornou o principal assunto nas redes sociais bolsonaristas.
Para seus críticos nas redes, Lula tenta “roubar o Carnaval”. Eles apostam, porém, que o desfile vai gerar críticas na maioria da sociedade e só agradou a petistas convictos.
O grupo tentou, inclusive, barrar o desfile na Justiça em várias frentes, mas não obteve sucesso. Agora, prometem nova ofensiva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Esquema milionário: camarote interditado na Bahia vira alvo da polícia
Interditado na véspera da abertura do Carnaval de Salvador (BA), o Camarote 305 é apontado pelas investigações da Polícia Civil como um dos meios utilizados por um grupo suspeito de lavar dinheiro oriundo da exploração ilegal de rifas na internet. Desde o sábado (14/2), o espaço passou a ser utilizado pela polícia como ponto estratégico de observação da folia no circuito Dodô (Barra/Ondina).
O camarote pertence ao influenciador Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305. Nas redes sociais, ele se apresenta como youtuber e criador de conteúdo. Os ingressos vendidos para o espaço variavam entre R$ 927 e R$ 1.108.
O passaporte para todos os dias de festa custava R$ 4,8 mil. Diogo foi preso em flagrante na quarta-feira (11q2), na região de Busca Vida, por posse de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido, segundo a Polícia Civil.
Leia a reportagem completa no Correio24 horas.