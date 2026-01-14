Menino de 10 anos é encontrado após ficar 8h à deriva em mar no RJ.

De acordo com o pai, Marcelo do Nascimento, Miguel utilizava um caiaque particular durante um passeio em família quando foi surpreendido por ventos fortes e correnteza, que acabaram afastando a embarcação da costa.

O menino conseguiu se aproximar da faixa de areia em Arraial do Cabo por conta própria. Ao perceber a presença de um bombeiro em um jet-ski, Miguel gritou por socorro e foi retirado da água em segurança.

A distância percorrida foi estimada em cerca de 12,6 quilômetros, entre o ponto de saída e o local do resgate.

Operação de resgate

Para o resgate do garoto, o CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) informou que a operação de busca envolveu militares dos quartéis de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Saquarema, com apoio da Marinha do Brasil, além de pescadores, moradores da região e voluntários. As equipes utilizaram drones, embarcações e jet skis para varredura da área costeira.

Após o atendimento inicial, o menino foi levado ao pronto-socorro de São Pedro da Aldeia e, posteriormente, encaminhado à UPA pediátrica, onde passou por exames de rotina. Segundo a família, não houve necessidade de internação e o menino passa bem.

Em nota, o Corpo de Bombeiros destacou a importância da supervisão de adultos durante atividades aquáticas, especialmente quando envolvem crianças, e da avaliação prévia das condições do mar e do vento antes da prática de esportes ou passeios recreativos.

O pai de Miguel também se manifestou nas redes sociais para agradecer às equipes e às pessoas que participaram das buscas.