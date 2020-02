Por Alcinete Gadelha, G1 AC

A menina indígena da etnia Kaxinawá, de 9 anos, que sofria abusos e era estuprada pelo pai, foi entregue para a família materna nesta sexta-feira (7).

A informação foi confirmada pelo Conselho Tutelar do município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. A criança foi entregue para um tio materno, em Feijó, também no interior, que levou a menina para a aldeia onde a mãe mora.