Menina perdeu o pai em janeiro de 2019 em acidente de moto na Argentina. Na festa deste ano, ela pediu uma foto de 1,70 metro para tirar fotos.

Por Alcinete Gadelha

A pequena Rhyanna Ricardo Feitosa completou 7 anos no último sábado (17) e surpreendeu a mãe, a professora Cirlene de Souza, com um pedido inusitado. Como presente de aniversário, ela pediu uma foto em tamanho real do pai que morreu há cerca de um ano e nove meses em um acidente. A família é de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.