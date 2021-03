Eles foram em direção da vítima, que ainda tentou se trancar no quarto, mas foi alcançada e acabou sendo atingida por ao menos cinco tiros. A tia relatou ainda que só conseguiu ter reação de segurar os dois filhos menores de idade e se trancar no banheiro. Por isso, ela não teria conseguindo ver ou identificar os autores e nem saber como chegaram até o local e nem a direção que tomaram.

Ainda segundo a Polícia Militar, não foram feitas buscas na região, porque a tia da adolescente informou que quando a equipe policial chegou ao local já estava com mais de 10 minutos do fato.

A reportagem o delegado Ricardo Casas, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que ainda são preliminares as informações e que ainda deve ouvir as testemunhas. Segundo ele, a suspeita inicial é que o caso tenha ligação com confronto de facção criminosa, mas que isso ainda precisa ser apurado e confirmado.

A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções, uma vez que Bruna traiu a facção de origem o B13 e começou a andar com membros do CV no município de Epitaciolândia e no país vizinho, Bolívia, cidade de Cobija, quando passou um tempo morando na região do município.

Segundo apurou a reportagem, Bruna chegou a pedir desculpas a organização criminosa B13, e após isso, foi morar na Cidade do Povo, porém, foi julgada pelo tribunal do crime que decretou a sua morte.