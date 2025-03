Menina baleada na cabeça durante ataque segue na UTI em Rio Branco: ‘cérebro inchou novamente’, diz mãe

A decisão é do Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Senador Guiomard. Maria de Jesus França foi encontrada enterrada em uma cova rasa, no dia 19 de outubro de 2023. Maria foi brutalmente assassinada com diversas perfurações no tórax, abdômen e pescoço. Em seguida, foi jogada em um barranco próximo da casa do acusado e enterrada.