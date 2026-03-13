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Mendonça cita 12 motivos para manter prisão de Daniel Vorcaro
O relator da investigação da suposta fraude financeira envolvendo o Banco Master, ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou 12 razões para manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro.
Em voto inserido no plenário virtual da Segunda Turma, nesta sexta-feira (13/3), o magistrado ressaltou que Vorcaro liderava uma organização criminosa para intimidar pessoas consideradas adversárias e citou o envolvimento dele com os servidores do Banco Central — que estariam atuando para beneficiar o empresário.
A Segunda Turma da Corte formou maioria, em plenário virtual, para manter as prisões do banqueiro e do cunhado dele, Fabiano Zettel, e de Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado.
De acordo com as investigações da Polícia Federal, eles integram uma “milícia privada”, que atuava para intimidar e ameaçar adversários. Para o relator, os três devem seguir presos para preservar a apuração do caso.
Quem são os servidores do BC
- Paulo Sérgio Neves de Souza é ex-diretor de fiscalização do BC. Ele foi o responsável por autorizar a compra do Banco Máxima por Daniel Vorcaro que, posteriormente, passou a se chamar Master.
- Bellini Santana é ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup). Ele teria assinado os ofícios e despachos do Banco Central enviados ao Ministério Público Federal relativos à instituição financeira.
Os argumentos de Mendonça
- Daniel Vorcaro era o principal gestor e controlador do Banco Master, mantendo atuação direta na condução de estratégias financeiras e institucionais da empresa e participando de decisões voltadas à captação de recursos no mercado;
- Investigação indica que ele participou da estruturação de modelo de captação de recursos mediante emissão de títulos bancários;
- PF aponta que Vorcaro manteve interlocução direta e frequente com servidores do BC para discutir sobre fraude;
- Servidores teriam recebido dinheiro dele para atuar como “consultores/empregados”;
- O banqueiro solicitava orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, a elaboração de documentos e a abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias;
- Servidor do BC teria dado sugestões sobre como Vorcaro deveria se comportar em reuniões;
- Vorcaro pediu a Paulo Sérgio a análise uma minuta de ofício que seria enviada pelo Master ao próprio Departamento do BC em que o servidor era chefe-adjunto;
- Bellini também foi instado por Vorcaro a emitir opinião sobre um ofício que o banco enviaria ao Departamento que ele próprio chefiava no Banco Central;
- Vorcaro coordenou a articulação de mecanismos para formalização de contratos simulados de prestação de serviços, por intermédio de empresa de consultoria;
- Banqueiro contratou Sicário para levantar informações sobre pessoas consideradas adversárias;
- Empresário também liderava “milícia privada” para a intimidação de pessoas (concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas) que seriam vistas como prejudiciais aos interesses dele; e
- Vorcaro manteve comunicações com integrantes responsáveis pela operacionalização de pagamentos relacionadas às iniciativas do grupo.
Crimes citados
- Contra o sistema financeiro nacional
- Contra a administração pública
- Organização criminosa e lavagem de dinheiro
- Contra a administração da Justiça:
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Itamaraty diz que assessor de Trump deu informações falsas ao solicitar visto
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou, nesta sexta-feira (13/3), que o visto do assessor sênior do Departamento de Estado do governo de Donald Trump, Darren Beattie, foi revogado. Segundo o Itamaraty, o norte-americano apresentou “omissão e falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita” ao Brasil.
“O Itamaraty confirma a revogação do visto, tendo em conta a omissão e falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita por ocasião da solicitação do visto, em Washington. Trata-se de princípio legal suficiente para a denegação de visto, de acordo com a legislação nacional e internacional”, informou a pasta.
Nesta sexta-feira (13/3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que Beattie estava proibido de vir ao Brasil e citou a suspensão do visto por parte dos Estados Unidos de ministros brasileiros e seus familiares.
“Aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde que está bloqueado”, disse Lula.
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Corretora de imóveis desaparecida é encontrada morta em Florianópolis
em Major Gercinono, Vale do Rio Tijucas, na Grande Florianópolis. A vítima foi vista pela última vez pela família em 4 de março na praia dos Ingleses, no norte da Ilha.
A confirmação da morte veio após um corpo ser encontrado esquartejado. O cadáver estava sem cabeça, pés e braços e foi encontrado por moradores, que viram um saco suspeito dentro de um córrego e chamaram a polícia.
A Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) confirmou em nota ao Metrópoles que o corpo encontrado é de Luciane.
O trabalho da PC-SC permitiu identificar até o momento que Luciani teria sido morta entre 4 e 5 de março, e o corpo permaneceu até a madrugada do dia 7 no apartamento dela, quando foi retirado.
Entenda o caso
Segundo o irmão da corretora, após um período sem conseguir qualquer tipo de comunicação com a irmã, a família começou a desconfiar se era realmente ela quem estava enviando os textos, diante dos erros de ortografia que Luciani não costumava cometer.
Em uma das mensagens, constam palavras erradas, como: “pesso”, “respentem” “precionando” e “persiguindo”, confira:
O carro da corretora foi visto pela última vez em São João Batista (SC) por uma câmera de monitoramento da rodovia. Além das movimentações do veículo, os cartões de crédito de Luciani foram utilizados em compras on-line.
A polícia identificou, ainda, um empréstimo de R$ 20 mil no nome da corretora.
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Lula anuncia revogação do visto de assessor de Trump
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (13/3), que o assessor sênior do Departamento de Estado do governo de Donald Trump, Darren Beattie, está proibido de entrar no Brasil. O Metrópoles confirmou que o visto do norte-americano foi revogado pelo Itamaraty.
Segundo o petista, funcionário de Trump para assuntos relacionados ao Brasil só entrará no país quando os EUA revogarem a sanção ao visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A declaração foi dada durante inauguração do Setor de Trauma do novo Hospital Federal do Andaraí (HFA), na região da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro. Padilha e Eduardo Paes também participaram da agenda.
Nessa quinta-feira (12/3), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reformou a decisão que havia autorizado a visita de Beattie ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. A mudança ocorre após Moraes receber do Itamaraty a informação de que Beattie não tem agenda diplomática no Brasil e que seu visto de entrada foi concedido apenas para um compromisso privado.
Quem é o assessor de Donald Trump
Darren Beattie é um escritor conservador, com formação em ciência política. No primeiro mandato de Trump, era um dos responsáveis por escrever os discursos do republicano. Desde fevereiro, é o responsável pela política do Departamento de Estado para o Brasil — ele foi nomeado no Departamento em outubro passado.
Apesar disso, Beattie já exercia influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o começo do atual mandato do republicano, em janeiro de 2025.
Como mostrou o Metrópoles, na coluna de Andreza Matais, Beattie é um dos principais envolvidos nas discussões dentro da administração Trump sobre a possibilidade de voltar a sancionar Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky.