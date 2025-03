Mendes pede vista e suspende julgamento de Robinho no STF

Na noite desta quinta-feira 27, o Secretário de Comunicação da Prefeitura de Brasileia Chiquinho Chaves, Gerente de Esportes Clebson Venâncio e a Vereadora Lucélia Borges, foram recebidos em Xapuri pela Vice- Governadora Mailza Assis que anunciou em nome do Governador Gladson Cameli apoio total na realização da III Edição do Intermed 2025.

A competição acontece nos dias, 25,26 e 27 de abril no ginásio poliesportivo Luis Eduardo Lopes Pessoa na cidade de Brasiléia.

Com isso, o evento estudantil universitário está garantido com premiação, arbitragem oficial, narração e transmissão em plataformas digitais e emissoras de rádio.

O Intermed envolve diretamente mais de três mil acadêmicos brasileiros que cursam medicina nas Universidades Bolvianas UNITEPC, UAP e UPDS, instaladas em Cobija – Pando – Bolívia.

A novidade nesta edição deste ano é participação das equipes femininas também na competição e de três equipes de universidade de Puerto Evo, na fronteira com Plácido de Castro.

O Prefeito Carlinhos do Pelado celebrou a parceria com o governo do estado para a realização do Intermed e agradeceu.

” Vamos receber em Brasileia todos os acadêmicos de medicina que estudam em Cobija na Bolívia com uma grande festa do esporte universitário internacional. E quero agradecer a nossa equipe de esporte e comunicação que estão nessa articulação. E agradeço muito a nossa Vice-governadora Mailza Assis e o Governador Gladson Cameli pelo apoio fundamental ao nosso município e ao Intermed, sem essa parceria, ficava difícil a realização desse evento lindo e importante para os universitário e para nós também,” afirmou o Prefeito.

A Vice Governadora Mailza Assis anunciou a parceria e confirmou apoio do governo do estado na realização do evento com estudantes de medicina que estudam na Bolívia.

“Estamos aqui anunciando parceria com a Prefeitura de Brasileia e o grupo de organização do Intermed através da Gerência de Esporte, Secretaria de Comunicação e a Câmara Municipal e confirmando apoio total do governo do

estado na condição de parceiros de primeira hora na realização dos jogos universitários dos nossos estudantes brasileiros que estudam em Cobija na Bolívia e que vão participar do evento em Brasileia”, destacou a Vice-Chefe do Executivo Estadual.

Para o gerente de esportes Clebson Venâncio, a parceria firmada fortalece as práticas esportivas.

“Hoje é um dia de grande alegria e gratidão nosso prefeito Carlinhos do Pelado que é um grande entusiasta do esporte e do Intermed e agora mais ainda recebendo essa notícia direto da Vice-governadora Mailza que confirmou o apoio também do Governo do Estado na realização dos jogos dos estudantes de medicina que estudam em Cobija e que vai acontecer em meados de Abril em nosso município. Isso é a confirmação da realização de um grande evento com a participação de mais de 3 mil participantes”, enfatizou.

Texto: Fernando Oliveira

Fotos: Gennoci Nascimento

