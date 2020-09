Na noite da última quarta feira (23), o secretário de Segurança Pública do Acre, cel. PM Paulo Cézar dos Santos, se reuniu em Brasília, com integrantes das Forças de Segurança do estado que atuam na capital federal , coordenados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

O encontro com os mobilizados, como é chamado esse grupo, serviu para o secretário detalhar projetos do estado que estão em andamento junto aos Ministérios. A partir de agora, os mobilizados irão atuar no acompanhamento e encaminhamento dessas propostas junto ao governo federal.

Nesta quinta feira também em Brasília, Paulo Cézar tem visitas institucionais confirmadas no Departamento Penitenciário Nacional(DPEN), na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e na Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública.

Comentários