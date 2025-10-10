Cotidiano
MEIs no Acre têm até 28 de novembro para regularizar dívidas sob risco de exclusão do Simples Nacional
Sefaz alerta que 26 mil microempreendedores podem sofrer multas de até 20% do faturamento e perder benefícios fiscais caso não quitarem pendências
Microempreendedores Individuais (MEIs) do Acre têm até o próximo dia 28 de novembro para regularizar suas pendências tributárias junto à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e à Receita Federal.
Segundo dados oficiais, dos 26.072 MEIs ativos no estado, apenas 22.206 estão com o cadastro em dia perante a Sefaz, enquanto aproximadamente 43% (cerca de 10.500 empreendedores) não entregaram a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) em 2024.
Conforme alertou o diretor de Administração Tributária da Sefaz, Israel Monteiro, os contribuintes notificados têm prazos entre 30 e 90 dias para quitar débitos, a depender do órgão. Entre as consequências para quem não se regularizar estão a exclusão do Simples Nacional, cobrança de tributos em atraso com multas que podem chegar a 20% do faturamento, e aplicação de multas mensais de 2% acumulativas.
Os MEIs acreanos atuam predominantemente nos setores de comércio de veículos, alimentação, tecnologia, comunicação e serviços imobiliários, representando aproximadamente 13% dos postos de trabalho formal no estado, segundo o IBGE. A regularização é crucial para manter os benefícios fiscais e evitar prejuízos financeiros.
Setores mais afetados
No Acre, os MEIs atuam majoritariamente nos setores de comércio de veículos e motocicletas, alimentação, tecnologia da informação, comunicação, serviços financeiros, imobiliários e profissionais. Segundo dados do IBGE, esses empreendimentos representam cerca de 13% dos postos formais de trabalho no Estado.
Irmãs têm filhas no mesmo dia e hospital sem saberem uma da outra em Rio Branco: ‘Não estava acreditando’
Luana foi internada antes do previsto por problemas de pressão alta. A família não contou à Joana, que também entrou em trabalho de parto e só descobriu a coincidência já na maternidade
Por Renato Menezes
Duas irmãs viveram um momento pra lá de especial e improvável: deram à luz no mesmo dia, no mesmo hospital e sem saber que estavam internadas juntas. A coincidência aconteceu na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, no último dia 30 de setembro.
Os partos pegaram de surpresa a família de Luana Yasmim, de 20 anos, e Joana Darc, de 21, e claro, emocionou quem acompanhou a chegada das duas meninas que agora compartilham não só o parentesco, mas também o dia do nascimento.
Ana Laura, filha de Luana, nasceu na madrugada de 30 de setembro, às 2h35, de parto normal. Só que a previsão para ela vir ao mundo era somente no final de outubro.
No entanto, por conta da pressão alta, Luana precisou dar entrada na maternidade no dia 25.
“Como a pressão não melhorava, eles resolveram induzir o parto. Luana já estava com 2 cm antes da indução, aí no dia 29 pro dia 30 ela teve a bebê”, complementou a mãe Karen Cristine, que foi acompanhante das duas.
Como Joana também estava no estágio final da gravidez, a família optou por não avisá-la que a irmã já estava internada, para que ela não ficasse preocupada.
No entanto, não teve jeito. Maria Liz veio ao mundo logo depois, por volta das 22h45 do mesmo dia. A previsão de parto de Joana era para o dia 3 de outubro.
Gravidez
A reportagem conversou com as irmãs que ficaram surpresas ao descobrirem que tinham dado à luz no mesmo dia. Porém, diferentemente do parto, elas descobriram a gravidez em momentos diferentes.
“A gente sempre conversava sobre a gravidez. Até brincamos: ‘já imagino a gente ter no mesmo dia'”, disse Luana Yasmim.
“Nós sempre mantínhamos contato para saber como é que estava a gravidez ou para tirar umas dúvidas. Nós sempre criamos expectativas das bebês nascerem em dias diferentes, mas nunca passou pela minha cabeça que elas podiam nascer no mesmo dia”, complementou Joana.
Parto
Sobre o parto, Joana disse que ficou sem acreditar porque ela não sabia que a irmã tinha sido internada antes. Somente quando já estava na maternidade, ela descobriu que Luana já tinha dado à luz mais cedo.
O spoiler foi dado por uma funcionária que conhecia ambas.
“Depois disso, eu mandei mensagem para ela [Luana] perguntando se ela estava na maternidade. Aí só um tempinho depois que ela falou que estava internada e que já tinha ganhado a neném”, relembrou.
Planos para as meninas
Sobre elas terem vivido todo o processo juntas, ambas compartilharam o mesmo sentimento de felicidade, já com ideias de comemorarem os ‘mesversários’ de Ana Laura e Maria Liz juntas.
Governo e órgãos parceiros garantem segurança no transporte escolar estadual em Brasileia
Além da fiscalização dos veículos urbanos, a Ageac mantém atenção especial às rotas que atendem comunidades rurais, onde parte dos estudantes é transportada em caminhonetes adaptadas
A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) participou, entre os dias 7 e 9 de outubro, de uma ação conjunta coordenada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça de Brasileia, voltada à vistoria dos veículos escolares da rede estadual de ensino que circulam no município.
A operação contou com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Civil do Acre (PCAC), reunindo diferentes esferas do poder público em uma atuação integrada pela segurança e pela qualidade do transporte oferecido aos estudantes acreanos.
Durante os três dias de fiscalização, os órgãos envolvidos atuaram de forma integrada para verificar as condições dos veículos utilizados no transporte escolar. As vistorias ocorreram em diferentes pontos do município, com os ônibus que circulam na área urbana concentrados no Centro de Brasileia e os veículos que atendem à zona rural reunidos na região do ramal José Kairala, sentido Assis Brasil. Foram inspecionados ônibus, micro-ônibus e caminhonetes, conduzidos pelos próprios motoristas até o ponto de vistoria para análise documental e de segurança.
A ação teve como objetivo garantir a segurança, pontualidade e regularidade no transporte escolar intermunicipal, assegurando que os veículos e condutores atuem dentro dos padrões exigidos pela Agência, responsável pela regulação e fiscalização do transporte público no estado. A autarquia reforça sua atuação com base na Lei nº 3.003/2015, que define as diretrizes do sistema intermunicipal de passageiros e do transporte escolar, assegurando um serviço contínuo, seguro e em conformidade com a legislação vigente.
Para o chefe da Divisão Técnica de Transportes da Ageac, Júnior Castro, o trabalho da Agência tem foco em garantir que o transporte escolar funcione dentro dos padrões legais e de segurança. “Durante as inspeções, analisamos se os veículos e motoristas estão devidamente credenciados e se cumprem os critérios exigidos. Também avaliamos as condições estruturais e de segurança dos veículos. Esse cuidado é essencial para assegurar a qualidade do serviço e a proteção dos estudantes que dependem do transporte todos os dias”, explicou.
Além da fiscalização dos veículos urbanos, a Ageac mantém atenção especial às rotas que atendem comunidades rurais, onde parte dos estudantes é transportada em caminhonetes adaptadas. Esses veículos seguem critérios técnicos específicos definidos pela Agência, que incluem estrutura adequada, assentos fixos e itens de segurança para proteger quem viaja nos ramais. Cada tipo de veículo, como ônibus, micro-ônibus ou caminhonete, possui exigências próprias, pensadas para garantir que o serviço funcione com segurança, conforto e dentro dos padrões estabelecidos pelo estado.
Sobre as inspeções, o analista pericial do MPAC, Edgar Nascimento, ressaltou que a ação representa uma etapa de continuidade no acompanhamento técnico do transporte escolar. “Nosso papel é avaliar as condições atuais dos veículos e confirmar se as melhorias indicadas nas fiscalizações anteriores foram atendidas. Esse trabalho é importante porque ajuda a identificar avanços, apontar o que ainda precisa ser ajustado e garantir que o transporte dos estudantes ocorra de forma segura e dentro dos padrões exigidos”, destacou.
O gestor da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) em Brasileia, Francismar Nogueira, destacou que o órgão participou da ação em apoio à iniciativa. “Nossa atuação complementa a dos demais órgãos, garantindo que os veículos circulem de forma segura tanto no perímetro urbano quanto nas áreas rurais do município. Essa integração é fundamental para fortalecer a segurança dos estudantes e de toda a comunidade”, afirmou.
A iniciativa integra as ações do governo do Acre voltadas à segurança e à valorização da educação, garantindo que o transporte escolar continue sendo um serviço seguro, acessível e essencial para o desenvolvimento dos alunos em todas as regiões do estado.
As fiscalizações seguem de forma contínua e educativa, orientando motoristas e prefeituras sobre boas práticas no transporte e fortalecendo o compromisso do poder público com uma educação mais segura e de qualidade para todos.
Luiz Antônio Jerônimo conquista o ouro nos 100 peito na Série Prata nos Jeb´s
O estudante/atleta Luiz Antônio Jerônimo, do Colégio Militar Tiradentes, conquistou nesta sexta, 9, em Uberlândia, Minas Gerais, a medalha de ouro nos 100 metros peito da Série Prata nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14. O garoto acreano fez o tempo de 1`11”98 e garantiu a primeira medalha acreana na edição de 2025.
“O Luiz ficou muito próximo da medalha nas provas da última terça, mas agora a conquista aconteceu. Ganhar uma medalha nos Jeb´s era importante para o Luiz neste ano fantástico. Um bom planejamento programado com o professor Hélio Guimarães isso foi possível”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.
Próximos desafios
Luiz Antônio Jerônimo fecha a participação nos Jeb´s e seus próximos desafios serão a Copa Rondônia, Pan Pacíficio, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, para fechar a temporada.
