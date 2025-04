MEIs devem se adequar a novas regras fiscais a partir desta terça-feira, 1º de abril

Gestor acompanhou avanços da construção que levará educação de qualidade para zona rural; vídeo mostra detalhes da obra

Comunidade Mato Grosso – Em mais uma ação de acompanhamento de obras estratégicas, o prefeito Sérgio Lopes visitou nesta segunda-feira, dia 31, as obras da nova Escola Rural da Comunidade Mato Grosso. A inspeção reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da educação no campo.

Destaques da Visita

Durante a vistoria, o prefeito:

Verificou o andamento das etapas construtivas

Conversou com operários e engenheiros responsáveis

Reafirmou o prazo de entrega

Garantiu que a escola terá estrutura moderna e adequada à realidade rural

Importância da Obra

A nova unidade escolar vai beneficiar dezenas de famílias agricultoras, oferecendo:

Salas de aula equipadas

Infraestrutura adaptada ao clima local

Acessibilidade para estudantes

Espaços que valorizam o conhecimento sobre agricultura familiar

“Estamos investindo para que nossas crianças do campo tenham a mesma qualidade de ensino que as da cidade. Educação é prioridade em qualquer lugar do município”, destacou Sérgio Lopes.

A prefeitura informou que novas vistorias serão realizadas para garantir que todas as escolas em construção atendam aos padrões de qualidade. A população pode acompanhar as atualizações através dos canais oficiais do município.

Próximos Passos

Conclusão da estrutura física

Equipamento das salas de aula

Previsão de inauguração

Esta obra integra o Plano Municipal de Educação no Campo, que prevê a construção e reforma de 5 escolas rurais até final de 2025.

Confira a Visita em Vídeo do prefeito conhecendo cada detalhe da nova escola



