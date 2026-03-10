Meia Maratona Internacional da Integração é anunciada na programação dos 50 anos de Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil anunciou a realização da Meia Maratona Internacional da Integração, que acontecerá no dia 10 de maio, como parte da programação especial em comemoração aos 50 anos de emancipação política do município.

O evento esportivo deve reunir atletas amadores e profissionais, além de participantes da região da tríplice fronteira, fortalecendo a integração entre Brasil, Bolívia e Peru por meio do esporte.

A Meia Maratona faz parte de uma série de atividades que serão realizadas ao longo do mês de maio, período em que o município celebra seu aniversário com uma programação voltada à cultura, esporte e integração regional.

De acordo com a organização, as inscrições serão abertas em breve e poderão ser feitas pelo site www.acrerunning.com.br. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone (68) 99982-5919.

A expectativa é que o evento reúna competidores e visitantes, movimentando a cidade e marcando as comemorações do cinquentenário de Assis Brasil.

