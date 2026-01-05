Conecte-se conosco

Cotidiano

MEI precisa redobrar atenção às regras tributárias em 2026

Publicado

2 horas atrás

em

Mudanças na legislação exigem cuidados com faturamento, impostos e obrigações acessórias

Com a atualização da fórmula tributária em 2026, os microempreendedores individuais (MEIs) devem ficar atentos a novas regras para manter sua regularidade fiscal e evitar problemas com o Fisco. Entre os principais cuidados estão o controle rigoroso do faturamento anual, a emissão correta de notas fiscais e o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) dentro do prazo.

O limite de faturamento do MEI segue sendo um ponto crítico: ultrapassá-lo pode gerar desenquadramento automático e a necessidade de recolher tributos de forma diferente, com retroatividade. Além disso, qualquer alteração cadastral, como mudança de endereço, atividade econômica ou inclusão de sócio, deve ser registrada imediatamente para evitar inconsistências nos registros fiscais.

O pagamento mensal do DAS, que unifica tributos como INSS, ICMS e ISS, deve ser acompanhado de perto, pois atrasos podem gerar multas e juros. Outra recomendação é manter um controle detalhado de despesas e receitas, facilitando a declaração anual simplificada (DASN-SIMEI) e garantindo a correta apuração de impostos.

Em 2026, a fiscalização eletrônica se intensifica, e a Receita Federal poderá cruzar dados automaticamente para verificar irregularidades. Por isso, MEIs são aconselhados a conservar notas fiscais de compras e vendas, contratos e comprovantes de pagamento por pelo menos cinco anos.

Manter-se atualizado sobre alterações na legislação e contar com apoio contábil especializado pode fazer a diferença para que o MEI continue regular, aproveitando os benefícios do regime simplificado sem surpresas tributárias.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário

Publicado

32 minutos atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Sexta ponte sobre o Rio Acre avança para fase de contrato após licitação concluída. Foto: Ascom/Deracre

O  governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta segunda-feira, 5, um vídeo com maquete digital da sexta ponte sobre o Rio Acre, na região do Belo Jardim, estrutura que integra uma das fases do Arco Viário de Rio Branco.
O material audiovisual detalha o projeto da obra e evidencia o avanço do empreendimento, que já teve o processo licitatório concluído, com empresa vencedora definida, e segue para a fase de assinatura do contrato.
A licitação para contratação da empresa responsável pelo projeto de execução da sexta ponte foi finalizada pelo Deracre. O contrato será formalizado em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic).
Após a assinatura do contrato, será emitida a ordem de serviço para a mobilização do canteiro de obras e a elaboração do projeto executivo. A previsão é que os trabalhos tenham início no próximo verão amazônico. A execução da ponte terá prazo contratual de 24 meses.

Projeto da sexta ponte do Arco Viário detalha estrutura estratégica para mobilidade da capital. Foto: Ascom/Deracre

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o projeto de implantação do Arco Viário de Rio Branco está finalizado desde maio de 2024 e avança de forma integrada às demais frentes de serviço.
“Temos uma equipe empenhada trabalhando para que essa grande obra, que deve melhorar o tráfego na capital, seja iniciada neste verão”, afirma.

Sexta ponte do Arco Viário integra Lote 3 e amplia reorganização do tráfego urbano. Foto: Ascom/Deracre

Neste primeiro momento, será executada a sexta ponte, obra que compõe o Lote 3 do Arco Viário. A estrutura terá 326 metros de extensão e investimento estimado em R$ 73 milhões, sendo considerada estratégica para a reorganização do fluxo viário da capital, ao criar uma nova ligação sobre o Rio Acre.
O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Parte das intervenções também conta com financiamento da Caixa Econômica Federal.

Arco Viário de Rio Branco

O Arco Viário de Rio Branco já alcançou 30% de execução e representa um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da capital, com valor total que ultrapassa R$ 101 milhões, provenientes de operação de crédito e de emenda parlamentar. O investimento contempla a pavimentação da via e a construção da sexta ponte sobre o Rio Acre.
Mesmo durante o período de inverno, os serviços mantiveram ritmo de execução. Segundo a presidente do Deracre, as condições climáticas registradas em parte do período permitiram o avanço das frentes de trabalho.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes, acredita que até o fim do verão do verão de 2027 a pavimentação deve estar concluída. Foto: José Caminha/Secom

“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.

Além do impacto direto na mobilidade urbana, a obra também contribui para a geração de postos de trabalho e renda. Nesta etapa, cerca de 75 postos de trabalho diretos estão sendo gerados, além dos indiretos.
A nova via foi projetada majoritariamente para cruzar propriedades rurais e áreas de pastagem, sobrepondo-se, em alguns trechos, a estradas vicinais. Com isso, o projeto amplia a trafegabilidade e fortalece o escoamento da produção rural, conectando diferentes regiões de Rio Branco.
O projeto do Arco Viário está dividido em quatro lotes:
•Lote 1: BR-364, da Vila Custódio Freire até a rodovia AC-10;
•Lote 2: Entroncamento da rodovia AC-10 até a Estrada do Quixadá;
•Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a sexta ponte;
•Lote 4: Da sexta ponte até a BR-364.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Prefeitura de Jordão sanciona orçamento de R$ 61,8 milhões para 2026

Publicado

53 minutos atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento

A Secretaria Municipal de Administração, Obras e Infraestrutura terá orçamento de R$ 12,2 milhões. Foto: captada 

Juruá 24horas

A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento aprovado pela Câmara Municipal totaliza R$ 61.804.534,08, mantendo o equilíbrio entre receitas e despesas, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

De acordo com o texto da lei, o orçamento municipal é composto pelo Orçamento Fiscal, que engloba o Poder Legislativo e os órgãos do Poder Executivo, e pelo Orçamento da Seguridade Social, responsável pelas ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Do montante global, R$ 56,2 milhões serão destinados ao Orçamento Fiscal, enquanto R$ 5,59 milhões ficarão para a Seguridade Social.

A educação concentra a maior parcela dos recursos previstos, com R$ 31,5 milhões, reafirmando o setor como prioridade da gestão municipal. A saúde aparece em seguida, com dotação de R$ 8,23 milhões, enquanto a área de administração contará com R$ 9,17 milhões. Também estão previstos investimentos em urbanismo, que receberá R$ 5,83 milhões, e em assistência social, com recursos superiores a R$ 1,75 milhão.

Entre os órgãos da administração municipal, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura lidera o volume de recursos, com R$ 31,9 milhões. Já a Secretaria Municipal de Administração, Obras e Infraestrutura terá orçamento de R$ 12,2 milhões. A Secretaria de Saúde contará com R$ 8,23 milhões, e a Câmara Municipal receberá R$ 1,42 milhão para a manutenção de suas atividades ao longo de 2026.

A lei orçamentária autoriza ainda o Poder Executivo a realizar remanejamentos e transposições de recursos, firmar convênios com entidades governamentais e não governamentais e abrir créditos suplementares de até 30% do valor total da despesa fixada, desde que respeitados os limites legais. Ficam excluídas desse cálculo despesas vinculadas ao SUS, FNDE, FNAS, convênios e operações de crédito.

Outro ponto previsto é a possibilidade de atualização monetária do orçamento até o primeiro semestre de 2026, com base no índice oficial de inflação do governo federal, caso a variação ultrapasse 10%, com o objetivo de preservar o poder de compra da administração municipal.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Acre já arrecada mais de R$ 100 milhões em tributos no início de 2026

Publicado

1 hora atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Impostos municipais somam R$ 5,5 milhões, com Rio Branco liderando a arrecadação no estado

O Estado do Acre já registrou uma arrecadação de R$ 100.951.951,83 em tributos federais, estaduais e municipais desde o dia 1º de janeiro até a manhã desta segunda-feira (5), segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. A consulta foi realizada às 9h57, e o sistema é atualizado a cada segundo, refletindo a soma de impostos pagos pelos contribuintes acreanos, o que representa cerca de 0,16% do total arrecadado no país no mesmo período.

Do total, os tributos municipais correspondem a R$ 5.547.087,36, com a capital Rio Branco concentrando a maior parte da arrecadação: R$ 3.951.365,31. O segundo município mais arrecadador é Cruzeiro do Sul, com R$ 420.393,07, seguido por Sena Madureira (R$ 139.534,37) e Feijó (R$ 113.262,94). Municípios de menor porte, como Manoel Urbano e Bujari, registram valores significativamente menores, de R$ 1.080,97 e R$ 9.709,61, respectivamente.

A plataforma do Impostômetro não detalha quanto do total arrecadado corresponde individualmente a cada município quando se consideram também os tributos estaduais e federais, mas os números reforçam a concentração da arrecadação nas cidades maiores, principalmente na capital.

Confira a arrecadação municipal completa do Acre (do maior para o menor valor):

  • Rio Branco: R$ 3.951.365,31

  • Cruzeiro do Sul: R$ 420.393,07

  • Sena Madureira: R$ 139.534,37

  • Feijó: R$ 113.262,94

  • Brasiléia: R$ 111.993,47

  • Tarauacá: R$ 102.027,09

  • Senador Guiomard: R$ 92.378,99

  • Epitaciolândia: R$ 85.374,21

  • Capixaba: R$ 67.539,93

  • Plácido de Castro: R$ 61.364,51

  • Marechal Thaumaturgo: R$ 60.839,67

  • Xapuri: R$ 49.103,25

  • Assis Brasil: R$ 47.135,28

  • Acrelândia: R$ 47.085,74

  • Rodrigues Alves: R$ 41.793,44

  • Porto Acre: R$ 36.658,40

  • Jordão: R$ 35.518,52

  • Mâncio Lima: R$ 32.570,88

  • Santa Rosa do Purús: R$ 20.845,90

  • Porto Walter: R$ 19.511,81

  • Bujari: R$ 9.709,61

  • Manoel Urbano: R$ 1.080,97

Os dados evidenciam a forte concentração da arrecadação municipal nas maiores cidades do estado, enquanto os municípios menores continuam com participação limitada.

Comentários

Continue lendo