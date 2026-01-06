Acre
MEI: Aberto o prazo para a Declaração Anual de Faturamento
Documento é obrigatório e pode ser feito no atendimento do Sebrae
Está aberto o período para o Microempreendedor Individual (MEI) efetuar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). O MEI deve, obrigatoriamente, apresentar seu faturamento referente ao ano de 2025, além de registrar funcionários que tenham sido contratados.
O prazo para envio da declaração é até 31 de maio, e pode ser realizada presencialmente em um dos pontos de atendimento do Sebrae e Salas do Empreendedor ou online no portal Gov.br.
Toda a receita bruta, seja de comércio, indústria ou serviço, deve constar no documento. É importante ressaltar que caso o MEI extrapole o faturamento permitido de até R$ 81 mil por ano, ele será desenquadrado e precisará buscar um profissional de contabilidade para reenquadrá-lo conforme o necessário.
A declaração é gratuita e deve ser enviada mesmo que o empreendedor não tenha tido faturamento durante o ano. O atraso na entrega gera multa e o não envio da DASN-SIMEI pode tornar o CNPJ inapto ou desenquadrá-lo.
Pontos de atendimento do Sebrae:
– Sede: Av. Ceará, 3693, 7º BEC – Rio Branco;
– Oca de Rio Branco: R. Quintino Bocaiuva, 299, Centro – Rio Branco
– Escritório Regional do Alto Acre: Av. Rui Lino, 698, Galeria Chami, Centro – Brasiléia;
– Oca de Xapuri: R. Seis de Agosto, 12, Xapuri;
– Escritório Regional do Juruá: Av. Boulevard Thaumaturgo, 1148, Centro – Cruzeiro do Sul
– Oca de Cruzeiro do Sul: R. Rui Barbosa, 267, Centro – Cruzeiro do Sul;
– Escritório Regional de Tarauacá: R. Justiniano de Serpa, 55, Centro – Tarauacá.
Para mais informações, entre em contato com o 0800 570 0800, que funciona 24h, inclusive aos finais de semana e feriados.
Comentários
Acre
Tia entra com pedido de guarda de criança após suspeita de maus-tratos por mãe em Xapuri
Caso envolve três crianças, sendo uma bebê de 7 meses internada; família relata negligência e consumo de álcool na frente dos filhos. Justiça deve decidir até sexta-feira
A tia de uma das três crianças que estariam sofrendo maus-tratos pela própria mãe em Xapuri, interior do Acre, entrou com um pedido de guarda provisória do sobrinho de 4 anos nesta segunda-feira (5). O caso envolve ainda uma criança de 2 anos e uma bebê de 7 meses, internada com Enterocolite Necrosante no Hospital da Criança, em Rio Branco.
Maria Aparecida de Souza, tia paterna da mais velha, relatou que a decisão de procurar a Justiça ocorreu após testemunhar situações de negligência, como a mãe passar a tarde bebendo e ignorar a fome dos filhos. “No dia 1º de janeiro, o menino ainda chorava de fome às 19h. Fiz um mingau e levei. Aquilo foi a gota d’água”, disse. O pai e outra tia da bebê também solicitaram a guarda da menor.
Em depoimento à imprensa acreana, Maria Aparecida, tia de uma das três crianças sob suspeita de maus-tratos, descreveu a omissão materna que motivou a ação judicial. Ela relatou que a mãe, após passar a tarde consumindo bebida alcoólica, ignora os apelos da criança que chora de fome.
“Passa a tarde chamando para fazer o mingau da criança, ela simplesmente não vai. Eu chegando à noite, por volta das 19h do dia 1 de janeiro, na casa com as duas crianças, a de 2 anos ainda chorava de fome. Eu pensei: ‘agora ela vai fazer alguma coisa para esses meninos comerem’. Mas, mais uma vez, ela ficou apenas mandando o menino ir dormir. Aquilo me doeu. Foi quando fiz um copo de mingau e levei para ela dar para o neném. Isso, para mim, foi a gota d’água, toda a família só deseja o melhor para as três crianças. “Na minha família, todos querem o melhor para essas crianças”. acrescentou
A Defensoria Pública e o Ministério Público estão envolvidos. A previsão é que a Justiça decida sobre os pedidos até sexta-feira (9). A família afirma que busca apenas o bem-estar das crianças.
Comentários
Acre
Família recebe casa construída por igreja evangélica em Cruzeiro do Sul
Construída pela Igreja Batista Maranata, residência no bairro Remanso substitui moradia de madeira em área de risco; chefe da família, diarista, diz que levaria anos para conquistar o imóvel
Redação AgoraAcre
Uma família de Cruzeiro do Sul, no Acre, recebeu uma nova residência construída por membros da Igreja Batista Maranata. A entrega do imóvel ocorreu no bairro do Remanso e contou com a presença de integrantes da igreja, amigos e moradores da comunidade.
A família beneficiada é formada por seis pessoas. O chefe da família, Felipe Nascimento Sena, de 30 anos, trabalha como autônomo e diarista. Emocionado, ele destacou que levaria muitos anos para conseguir construir uma casa nas condições em que foi entregue.
“Sou muito grato a Deus e aos irmãos da igreja que fizeram doações e também àqueles que contribuíram com seu tempo de trabalho aqui na obra”, afirmou Felipe.
A antiga residência da família era construída em madeira e apresentava sinais de desgaste, oferecendo riscos à segurança dos moradores. Além disso, o imóvel estava localizado às margens do canal do Remanso, ficando vulnerável a alagamentos em períodos de chuva.
A nova casa foi totalmente reconstruída em alvenaria, com estrutura reforçada em ferro na cobertura. O imóvel conta com três quartos, sala e cozinha. Restam apenas a pintura e a instalação do forro para a conclusão total da obra.
Segundo o pastor da Igreja Batista Maranata, Ageu Obernon da Silva, a construção foi realizada pelo departamento “Construtores de Cristo” e financiada integralmente por meio de doações dos membros da igreja. A obra teve duração aproximada de seis meses e custo estimado em R$ 70 mil.
De acordo com pastor Ageu, objetivo do projeto é atender famílias em situação de vulnerabilidade, levando dignidade e segurança por meio da habitação. Segundo ele, o objetivo é contrair pelo menos um imóvel por ano, para famílias carentes da igreja.
“Milagre não se explica, se vive. Esta é apenas a primeira casa que estamos entregando, e tenho certeza de que muitas outras virão com o passar do tempo. Aqui há ofertas vindas de diversas partes do país, de pessoas que não mediram esforços para ajudar. Posso citar, por exemplo, um irmão que, sozinho, doou mais de R$ 10 mil. Todos esses gestos demonstram amor ao próximo e o cumprimento do chamado de Cristo”, destacou o pastor.
Comentários
Acre
Nova diretoria da APAE Rio Branco toma posse e reafirma compromisso com inclusão e fortalecimento institucional: “Avançar no que ainda precisa ser construído”
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco realizou, na tarde desta segunda-feira, 5, a cerimônia oficial de posse da nova diretoria para o mandato 2026–2028. O evento marcou a ascensão de Lázaro Barbosa à presidência da instituição, após a vitória da chapa “APAE para Todos” na eleição realizada em 4 de dezembro de 2025 — a primeira disputa eleitoral da história da entidade.
Lázaro assume o comando da APAE, sucedendo Maria do Carmo Pismel, a Carminha. A nova gestão tem como vice-presidente Bady Barroso e iniciou oficialmente suas atividades em 1º de janeiro de 2026, com mandato até o final de 2028.
A solenidade reuniu autoridades políticas e representantes da sociedade civil, entre eles os vereadores Samir Bestene e Joabe Lira, o presidente da Saneacre, José Bestene, a presidente da Federação Estadual das APAEs, Cecília Maria, além de membros de igrejas, funcionários da entidade, pais, alunos, responsáveis e voluntários da instituição.
Em seu discurso de posse, Lázaro Barbosa destacou o peso da responsabilidade assumida e o compromisso público firmado com a sociedade de Rio Branco. “Estou aqui diante da sociedade de Rio Branco assumindo um compromisso. É com imensa honra e um profundo sentimento de responsabilidade que hoje assumo este cargo na APAE de Rio Branco”, afirmou.
O novo presidente fez questão de agradecer à família, aos associados e à gestão anterior, ressaltando o apoio recebido ao longo do processo eleitoral. “Agradeço à dona Carminha e a todos os diretores da gestão anterior que apoiaram o meu nome. A vitória veio com 57% dos votos válidos e trouxe um desafio igualmente grande: dar continuidade ao que já foi feito e avançar no que ainda precisa ser construído”, pontuou.
Lázaro reforçou que a APAE vai além da sigla institucional. “Aqui não cuidamos apenas de pessoas, cuidamos de vidas, de sonhos e do futuro de uma sociedade mais justa e inclusiva. Inclusão não é favor, inclusão é direito”, declarou, sendo um dos momentos mais aplaudidos da cerimônia.
Ele também compartilhou sua ligação pessoal com a entidade, marcada pela história do irmão Ed Carlos, pessoa com síndrome de Down, que encontrou na APAE suporte fundamental para o desenvolvimento e a convivência social. “Foi aqui que encontrei um ambiente preparado para a educação especial que meu irmão precisava. Isso transformou a vida dele e a nossa família”, relatou.
Ao projetar os próximos anos de gestão, Barbosa afirmou que a meta é deixar a instituição fortalecida em todos os aspectos. “Quero encerrar este mandato com a APAE reestruturada física e administrativamente, atendendo com qualidade os usuários e reconhecida pela sociedade como uma entidade que vale a pena investir”, disse.
Encerrando o discurso, o presidente reforçou o caráter voluntário de sua atuação e convocou a sociedade a caminhar junto com a instituição. “Investir na APAE é investir em dignidade, cidadania e humanidade. Enquanto houver amor, respeito e compromisso, a APAE continuará transformando limites em possibilidades”, concluiu.
Com quase 45 anos de atuação, a APAE de Rio Branco segue como referência nas áreas de assistência social, educação especial, saúde, esporte, cultura e inclusão.
Você precisa fazer login para comentar.