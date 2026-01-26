Megatempestade de neve nos EUA causa cancelamento de voos no Brasil

A megatempestade de neve nos EUA, que já deixou ao menos sete mortos e cerca de 1 milhão de pessoas sem energia, afetou voos que sairiam do Brasil com destino ao país norte-americano e outros que chegariam a aeroportos nacionais.

No Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo , oito voos com origem ou destino aos EUA foram cancelados no fim de semana devido às condições metereológicas nos EUA;

No Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foram três voos cancelados – dois que chegariam ao Brasil vindos de Dallas e Atlanta e um que iria do Rio a Nova York.

Ao todo, são ao menos 11 voos cancelados em dois dos principais aeroportos do Brasil, devido à nevasca. Nos EUA, o impacto no transporte aéreo chegou a causar o cancelamento de mais de 11 mil voos, segundo a mídia norte-americana.

Megatempestade

As grandes tempestades de neve que atingem os EUA tiveram início na sexta-feira (23/1). As condições climáticas causaram o cancelamento de aulas, voos e o fechamento de rodovias. Foram registradas mortes devido às condições climáticas nos estados do Tennessee, Louisiana, Texas e Kansas.

🌎 MUNDO | Neve, gelo e -38ºC: tempestade paralisa estados dos EUA pic.twitter.com/xSyADriPsC — Metrópoles (@Metropoles) January 26, 2026

Montanhas de neve

Várias cidades tiveram grandes acúmulos de neve, com locais chegando a ter camadas de mais de 30 centímetros.

O acúmulo de neve no estado de Arkansas chegou a 20 centímetros. Illinois e Ohio registraram camadas de neve de até 28 centímetros, enquanto em Indiana, o volume alcançou 33 centímetros e no Missouri, cerca de 30 centímetros.

Foram emitidos alertas do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA desde o Texas, no sul do país, até Nova Inglaterra, no nordeste.