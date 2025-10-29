Megaoperação deixou 119 mortos, diz governo do Rio de Janeiro

Durante o bate-papo, a presidente destacou a importância das parcerias com prefeituras e parlamentares para a execução de obras em todo o Acre

No episódio desta semana do GovCast, o podcast do governo do Acre, a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (Deracre), Sula Ximenes, foi a convidada especial e compartilhou os desafios e conquistas à frente de um dos órgãos mais estratégicos do estado. Natural de Feijó, Sula é a primeira mulher a presidir o Deracre e tem uma trajetória marcada por dedicação e resultados.

“É uma satisfação enorme. Me sinto honrada e é muito bom trabalhar com aquela equipe. São pessoas comprometidas, prontas para tudo o tempo inteiro”, afirmou Sula, ao agradecer ao governador Gladson Camelí pela confiança em sua gestão.

Durante o bate-papo, a presidente destacou a importância das parcerias com prefeituras e parlamentares para a execução de obras em todo o Acre. “Estamos aqui para cumprir as determinações do governador, que são fazer parcerias. A missão do Deracre é chegar até a população”, explicou.

Entre as principais entregas do órgão em 2025, Sula mencionou obras de grande impacto, como a Variante de Xapuri, os 17km da AC-90 e os 28km do bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. A gestora também destacou a entrada de Plácido de Castro e a expectativa para a inauguração de novas obras até o fim do ano.

Um dos momentos mais aguardados será a entrega da Ponte da Sibéria, em Xapuri: “Vai virar um ponto turístico. Estamos fazendo a urbanização, com calçadão, mirante e parquinho para as crianças. É uma superinauguração, porque a cidade merece”, contou a presidente, entusiasmada.

Outra obra de destaque é a AC-445, que liga Bujari a Porto Acre, com 38km de extensão e já em fase de sinalização. Segundo a presidente, “a estrada está pronta e a inauguração será marcada assim que a sinalização estiver concluída”.

Sula também explicou o andamento do Arco Viário de Rio Branco, que ligará o Belo Jardim à BR-364, passando pelo bairro Vila Acre. “É uma obra incrível, que vai mudar Rio Branco, tirando o trânsito pesado do centro. Já começamos os primeiros trechos, e a ponte de 326m já foi licitada”, destacou.

Durante a entrevista, Sula enfatizou o papel do Deracre nas ações em parceria com os municípios, especialmente na recuperação de ramais. Mesmo não sendo competência direta do Estado, o órgão tem apoiado as prefeituras com mais de 20 mil toneladas de massa asfáltica, 500 mil litros de combustível e 120 máquinas distribuídas nos 22 municípios.

A presidente também fez um balanço da Operação Verão 2025, que será encerrada no dia 31 de outubro. “Não tivemos um verão tradicional, por conta das chuvas, mas conseguimos alcançar nossos objetivos por meio do planejamento. Foram mais de 400 equipamentos em operação, cem pontes construídas e um grande volume de obras realizadas”, disse. Encerrando o programa, Sula Ximenes definiu o atual governo em uma palavra: “Compromisso”.

O episódio completo do GovCast pode ser assistido no canal do Governo do Acre no YouTube. O programa vai ao ar todas as semanas, ao vivo, em rede com as rádios públicas de todo o estado.

