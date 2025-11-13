Megaoperação da Polícia Civil do Acre combate esquema de exploração de indígenas em Jordão

O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis

Uma megaoperação coordenada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, com apoio da Prefeitura de Jordão e da Polícia Militar, foi realizada na última quarta-feira, 12, resultando na desarticulação de um esquema criminoso que explorava financeiramente famílias indígenas beneficiárias do programa Bolsa Família. Batizada de Operação “Patrão”, a ação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão, prendeu quatro pessoas e conduziu oito indivíduos para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

As investigações, iniciadas há cerca de dois anos, revelaram que comerciantes da região retinham cartões bancários e senhas de indígenas beneficiários do programa, realizando saques dos valores e repassando mercadorias a preços abusivos. O golpe era sustentado pela vulnerabilidade das vítimas, que, em muitos casos, tinham baixa escolaridade e acreditavam que os débitos informados pelos comerciantes eram legítimos.

Durante a operação, foram apreendidos 300 cartões do Bolsa Família, R$ 70 mil em espécie, além de valores em dólar e euro, 6 mil litros de combustível, celulares, máquinas de cartão de crédito, cadernos de anotações, duas espingardas, um revólver, 250 quilos de chumbo e 300 espoletas. Parte do material apreendido, como combustíveis e gás, eram armazenados de forma precária e sem autorização, oferecendo risco à população.

O delegado José Ronério, responsável pela operação, destacou a gravidade das práticas descobertas e a importância da ação conjunta para combater a exploração econômica dos povos indígenas.

“Infelizmente, a retenção de cartões bancários e documentos de indígenas é uma forma contemporânea de exploração, com raízes históricas no antigo sistema de barracão dos seringais, e que ainda persiste em algumas regiões do Acre. Nossa missão é romper esse ciclo, responsabilizando os envolvidos e garantindo a dignidade das comunidades atingidas”, afirmou o delegado.

Para a execução da operação, a Direção-Geral da Polícia Civil do Acre destacou 20 policiais civis para reforçar o efetivo local e garantir a amplitude das diligências. O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis.

“A Operação Patrão é resultado de um trabalho técnico e sensível, que evidencia a importância da atuação policial na defesa das populações tradicionais e indígenas. A Polícia Civil do Acre seguirá firme no combate a toda forma de exploração e na promoção de um ambiente de respeito e legalidade nas relações econômicas do estado”, destacou o delegado-geral.

Os investigados responderão por crimes contra a ordem econômica e ambiental, além de outras infrações identificadas durante o inquérito. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar possíveis novos envolvidos no esquema.

