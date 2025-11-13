Conecte-se conosco

Megaoperação da Polícia Civil do Acre combate esquema de exploração de indígenas em Jordão

Publicado

47 minutos atrás

em

O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis

Policiais civis do Acre durante a execução da Operação Patrão, em Jordão. Foto: cedida

Uma megaoperação coordenada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, com apoio da Prefeitura de Jordão e da Polícia Militar, foi realizada na última quarta-feira, 12, resultando na desarticulação de um esquema criminoso que explorava financeiramente famílias indígenas beneficiárias do programa Bolsa Família. Batizada de Operação “Patrão”, a ação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão, prendeu quatro pessoas e conduziu oito indivíduos para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

As investigações, iniciadas há cerca de dois anos, revelaram que comerciantes da região retinham cartões bancários e senhas de indígenas beneficiários do programa, realizando saques dos valores e repassando mercadorias a preços abusivos. O golpe era sustentado pela vulnerabilidade das vítimas, que, em muitos casos, tinham baixa escolaridade e acreditavam que os débitos informados pelos comerciantes eram legítimos.

Cartões do Bolsa Família eram retidos por comerciantes para controlar o benefício de indígenas. Foto: cedida

Durante a operação, foram apreendidos 300 cartões do Bolsa Família, R$ 70 mil em espécie, além de valores em dólar e euro, 6 mil litros de combustível, celulares, máquinas de cartão de crédito, cadernos de anotações, duas espingardas, um revólver, 250 quilos de chumbo e 300 espoletas. Parte do material apreendido, como combustíveis e gás, eram armazenados de forma precária e sem autorização, oferecendo risco à população.

O delegado José Ronério, responsável pela operação, destacou a gravidade das práticas descobertas e a importância da ação conjunta para combater a exploração econômica dos povos indígenas.

“Infelizmente, a retenção de cartões bancários e documentos de indígenas é uma forma contemporânea de exploração, com raízes históricas no antigo sistema de barracão dos seringais, e que ainda persiste em algumas regiões do Acre. Nossa missão é romper esse ciclo, responsabilizando os envolvidos e garantindo a dignidade das comunidades atingidas”, afirmou o delegado.

Para a execução da operação, a Direção-Geral da Polícia Civil do Acre destacou 20 policiais civis para reforçar o efetivo local e garantir a amplitude das diligências. O delegado-geral da PCAC, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que o trabalho demonstra o compromisso da instituição com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis.

“A Operação Patrão é resultado de um trabalho técnico e sensível, que evidencia a importância da atuação policial na defesa das populações tradicionais e indígenas. A Polícia Civil do Acre seguirá firme no combate a toda forma de exploração e na promoção de um ambiente de respeito e legalidade nas relações econômicas do estado”, destacou o delegado-geral.

Os investigados responderão por crimes contra a ordem econômica e ambiental, além de outras infrações identificadas durante o inquérito. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar possíveis novos envolvidos no esquema.

Polícia Civil apreendeu cartões, dinheiro, armas e combustíveis armazenados irregularmente. Fotos: cedidas

Acre

Acre aplica 47,8 mil doses contra sarampo em campanha de proteção de fronteiras

Publicado

2 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis

A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano. Foto: captada 

Com informações do Ministério da Saúde

Em uma ação estratégica de proteção das áreas de fronteira, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo entre julho e outubro deste ano. A campanha foi coordenada pelo Ministério da Saúde como parte de um esforço nacional para fortalecer a imunização em estados que fazem divisa com a Bolívia, país onde ainda há registros ativos da doença.

A iniciativa buscou criar uma barreira sanitária nas regiões fronteiriças, prevenindo a importação de casos e possíveis surtos da doença no território brasileiro. A vacinação em massa reforçou a proteção de populações vulneráveis em municípios acreanos que mantêm intenso fluxo com território boliviano, garantindo maior cobertura vacinal em uma das regiões mais sensíveis à reintrodução do vírus no país.

O reforço na vacinação ocorreu após a identificação de casos importados do país vizinho, responsáveis por episódios de transmissão em outras regiões do Brasil. Para evitar a reintrodução do vírus, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) intensificou as ações no Acre e em outros três estados — Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Graças à resposta rápida e à ampliação da cobertura vacinal, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). O reconhecimento atesta que o vírus não circula de forma contínua no território nacional, embora a vigilância siga permanente nas fronteiras.

A vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para pessoas de 1 a 59 anos. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é essencial para preservar o controle da doença e garantir que o país continue livre de novos surtos.

Estratégia federal entre julho e outubro buscou prevenir surtos em regiões de divisa com a Bolívia, onde doença ainda circula; vacinação reforçou proteção de populações vulneráveis. Foto: captada 

Acre

PF desarticula rede de tráfico internacional na fronteira, as ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia

Publicado

3 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Operação Mater Criminis prende duas pessoas e cumpre cinco mandados em Epitaciolândia e Brasiléia; grupo trazia drogas do Peru para distribuição no Acre e Rondônia

A Polícia Federal deflagrou a Operação Mater Criminis na fronteira para desarticular um esquema de tráfico internacional e interestadual de drogas e combater lavagem de dinheiro. Foto: ilustrativa 

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Mater Criminis para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro na fronteira do Acre com a Bolívia. As ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Durante as diligências, duas pessoas foram presas em flagrante – uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e outra por posse de arma de uso permitido, os nomes dos presos ainda não foi divulgado pela assessoria da policia federal do acre.

As investigações, que começaram com informações sobre a atuação do grupo, revelaram que a organização trazia drogas do Peru para distribuição nos estados do Acre e Rondônia, além de ocultar e disfarçar valores provenientes do tráfico. Os investigados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo.

Resultados da operação

Duas prisões em flagrante:

  • Uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

  • Outra por posse de arma de uso permitido

Escopo das investigações
  • Rota internacional: Drogas trazidas do Peru para o Brasil
  • Distribuição: Acre e Rondônia
  • Crimes financeiros: Ocultação e dissimulação de valores do tráfico
Crimes apurados
  • Tráfico de drogas
  • Associação para o tráfico
  • Lavagem de dinheiro
  • Posse ilegal de arma de fogo

A operação reforça a atuação da PF no combate ao narcotráfico na estratégica região de fronteira tripa entre Brasil, Bolívia e Peru, considerada rota crítica para o ingresso de entorpecentes no país. Mais informações a qualquer momento direto da redação do jornal oaltoacre.com

As ações ocorreram nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal no Acre. Foto: captada 

Acre

Prefeito de Assis Brasil se reúne com cartório para agilizar regularização fundiária no município

Publicado

3 horas atrás

em

13 de novembro de 2025

Por

Prefeito Jerry Correia (PP) e titular do cartório, Andreza Andrade, alinham parceria para dar segurança jurídica a moradores e promover crescimento urbano ordenado

Gestão municipal prioriza titularidade de imóveis como política de dignidade social. Foto: captada 

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP), recebeu nesta quarta-feira (12) a titular do Cartório do município, Andreza Andrade, para tratar do andamento do processo de regularização fundiária na cidade. A reunião, que contou com a presença do diretor de Cadastro e Tributos, da secretária municipal de Finanças, do secretário de Planejamento e do procurador-geral do município, teve como objetivo estabelecer parcerias para agilizar os trâmites legais de documentação de imóveis.

O prefeito Jerry Correia destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades de sua gestão, afirmando que a iniciativa busca “dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade”. A ação conjunta entre Prefeitura e Cartório visa garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada no município localizado na fronteira com o Peru.

O encontro, contou com a presença de secretários, procurador-geral, buscou estabelecer parcerias para agilizar trâmites legais e atender famílias que aguardam documentação definitiva de seus imóveis. Foto: cedida 

Objetivos da parceria
  • Segurança jurídica: Garantir direito à propriedade
  • Agilidade: Desburocratizar processos de regularização
  • Ordenamento urbano: Promover crescimento organizado do município
Declaração do prefeito

“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil” – Jerry Correia

Equipe participante
  • Diretor de Cadastro e Tributos
  • Secretária Municipal de Finanças
  • Secretário de Planejamento
  • Procurador-geral do município

Jerry Correia e titular do cartório, Andreza Andrade, alinham parceria para agilizar documentação de imóveis; iniciativa busca dar segurança jurídica a moradores. Foto: captada 

