Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

A Polícia Civil do Tocantins informou que vem recebendo denúncias de descontos indevidos em aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS. Os valores eram cobrados sem autorização, caracterizando um esquema bilionário de fraudes que levou ao afastamento do presidente do instituto durante a Operação “Sem Desconto”, da Polícia Federal, deflagrada na última quarta-feira (23).

Segundo a 1ª Delegacia de Atendimento à Vulneráveis (1ª DAV), em Palmas, diversos boletins de ocorrência já haviam sido registrados antes da operação, com relatos de vítimas que desconheciam as cobranças. As investigações confirmaram a ilegalidade dos descontos, e as instituições responsáveis foram notificadas para devolver os valores.

A Polícia Civil alerta aposentados e pensionistas que tenham identificado descontos suspeitos em seus benefícios para que procurem a 1ª DAV ou qualquer delegacia da Polícia Civil e iniciem os trâmites legais para restituição.

