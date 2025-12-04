Conecte-se conosco

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 8 milhões

Publicado

3 horas atrás

em

Aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6 • Tânia Rêgo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.947 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Brasil

Nota pública sobre atendimentos da Secretaria de Agricultura, Cageacre e Emater

Publicado

2 minutos atrás

em

4 de dezembro de 2025

Por

A medida é temporária e visa garantir a continuidade dos serviços públicos enquanto são realizados ajustes administrativos e estruturais nas sedes dos órgãos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), informa que as instituições listadas abaixo estarão com atendimentos presenciais nos seguintes locais:

  • Emater – pontos de atendimento na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), localizada no Hotel Pinheiro – Rua Rui Barbosa, 450, Centro – Rio Branco – AC;
  • Cageacre – Rua Estado do Acre, número 16, no Bairro da Base; pontos de atendimento no Mercado dos Colonos, localizado na Rua Estado do Acre, número 16, no bairro da Base, Centro – Rio Branco – AC;
  • Seagri – ponto de atendimento no novo prédio da Secretaria de Educação, situado na Avenida Nações Unidas, 1955, em frente ao 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), nas salas 501 e 502.

A medida é temporária e visa garantir a continuidade dos serviços públicos enquanto são realizados ajustes administrativos e estruturais nas sedes dos órgãos. O governo do Estado agradece a compreensão de todos e reforça o compromisso com a eficiência e a qualidade no atendimento à população.

Rynaldo Lúcio dos Santos

Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

Pádua Cunha

Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre

José Luís Tchê

Secretário de Estado de Agricultura

Brasil

Governo do Acre celebra conquista de servidor público em premiação nacional de fotojornalismo

Publicado

5 minutos atrás

em

4 de dezembro de 2025

Por

Para o governo do Acre, o prêmio reafirma a importância do investimento público na qualificação das equipes de comunicação

Imagem vencedora é de reportagem que retrata coleta de coquinhos caídos das palmeiras, sementes de um ouro vegetal que alimenta sonhos e sustenta famílias: o murumuru. Foto: Pedro Devani/Secom

A Secretaria de Estado de Comunicação, por meio da Agência de Notícias do Acre, conquistou o segundo lugar no Prêmio Ampla de Jornalismo, na categoria Fotojornalismo, com um trabalho assinado pelo fotojornalista Pedro Devani. A imagem premiada ilustra a reportagem “Do murumuru ao mundo: mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta”, escrita pela repórter Tácita Muniz.

O reconhecimento reforça a excelência do trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação do Estado e evidencia o resultado direto dos investimentos que o governo do Acre vem realizando na capacitação contínua de seus servidores.

Promovido pela Ampla Amazônia, o prêmio reconhece as melhores produções jornalísticas sobre Amazônia, inovação, impacto social e ambiental. A cerimônia oficial foi realizada nesta quarta-feira, 3, em Belém (PA), reunindo grandes nomes da comunicação e do jornalismo da região.

A Ampla Amazônia é uma organização apartidária, representativa de lideranças da Amazônia. Um laboratório de ideias e gerador de debates. Buscando fomentar o empreendedorismo no Pará e na Amazônia, dialogando com o setor público e fortalecendo o setor privado.

Ampla Amazônia é uma organização apartidária, representativa de lideranças da Amazônia. Foto: Marcos Nascimento

Pedro Devani também foi convidado a participar da cerimônia, simbolizando a importância da presença de profissionais que atuam diariamente na produção de conteúdo sobre a Amazônia. “Estou muito feliz”, afirmou Devani. “É um prêmio que destaca a bioeconomia na Amazônia, valorizando uma família de mulheres, que tira seu sustento da coleta diária de murumuru, coquinho. Há um detalhe curioso: a mulher retratada na foto que fiz é paraense e reside em Cruzeiro do Sul há mais de dez anos.”

“Sinto-me honrado por representar a Agência e, mais ainda, por este reconhecimento à fotografia e aos fotógrafos. Neste momento, represento o Acre, sendo o único a ganhar este prêmio de fotografia até agora. Lembro que no ano passado a [jornalista] Tácita [Muniz] se inscreveu e conquistou o terceiro lugar na categoria texto”, concluiu.

Pedro Devani tem mais de três décadas atuando na comunicação pública do estado do Acre. Foto: Marcos Nascimento

Para o governo do Acre, o prêmio reafirma a importância do investimento público na qualificação das equipes de comunicação. “Essa conquista demonstra que investir na formação e no aprimoramento dos nossos servidores gera resultados concretos. Pedro Devani é um exemplo do comprometimento e do talento que temos dentro do Estado”, destacou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Para o governo do Acre, o prêmio reafirma a importância do investimento público na qualificação das equipes de comunicação. Foto: José Caminha/Secom

Pedro atua como fotojornalista em diversas coberturas institucionais, registrando o cotidiano acreano com sensibilidade e rigor técnico. Sua vitória, além de celebrar o talento individual, reforça o compromisso do governo em fortalecer o jornalismo público, valorizando profissionais que ajudam a contar a história do Acre e da Amazônia com responsabilidade e profundidade.

A premiação representa mais um marco para o reconhecimento nacional da comunicação pública do Acre, que segue se destacando pela qualidade do conteúdo produzido e pela valorização dos servidores que constroem diariamente essa narrativa.

Brasil

Iapen promove ação anual de vacinação contra influenza no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Publicado

13 minutos atrás

em

4 de dezembro de 2025

Por

O fortalecimento da rede de atenção à saúde no sistema prisional tem sido possível graças às parcerias firmadas com as secretarias municipais e com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)

A estimativa é vacinar entre 960 e 1.200 internos. Foto: Diogo José/Iapen

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), realizou ao longo desta semana a ação de vacinação anual contra a influenza no Complexo Penitenciário da capital. A atividade, coordenada pela Divisão de Saúde Prisional, integra o calendário de ações preventivas destinadas à população privada de liberdade.

De acordo com a chefe da Divisão de Saúde do Iapen, Gabriela Silveira, a iniciativa é reforçada todos os anos com a chegada do período chuvoso, quando aumentam os casos de infecções respiratórias. “Essa semana fizemos uma ação de vacinação contra a influenza nos presídios de Rio Branco. Já conseguimos atender o Presídio Antônio Amaro e a unidade feminina e, nesta quinta-feira, a imunização segue na unidade de regime fechado”, explica.

Gabriela Silveira, chefe da Divisão de Saúde do Iapen. Foto: Diogo José/Iapen

Ela ressalta que a ampliação do cuidado é uma medida contínua. “Reforçamos essa ação, que já faz parte do nosso compromisso de manter assistência preventiva às pessoas privadas de liberdade. A Semsa foi parceira na disponibilização de todo o material e das vacinas, com apoio de estudantes de enfermagem”, destaca.

Ação de vacinação relizada nos pavilhões de regime fechado. Foto: José Lucas Gaia/Iapen

O fortalecimento da rede de atenção à saúde no sistema prisional tem sido possível graças às parcerias firmadas com as secretarias municipais e com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), ampliando o alcance e a qualidade dos serviços ofertados.

Responsável pela coordenação da ação pela Semsa, o enfermeiro Anthagoras Dantas explica que o trabalho ocorre de forma escalonada. “A estimativa é vacinar entre 960 e 1.200 internos neste período. Além da prefeitura, contamos com estudantes que participam e apoiam toda a execução”, afirma.

Entre os internos, o sentimento é de proteção. O detento C. B. reforça a importância da iniciativa: “A vacinação é importante porque ajuda a prevenir doenças. Como estamos privados, esse cuidado faz diferença para todo mundo.”

A ação busca garantir assistência contínua, preventiva às pessoas privadas de liberdade, contribuindo para a promoção da saúde dentro do sistema prisional.

Anthagoras Dantas e equipe responsavel pela ação. Foto: José Lucas Gaia/Iapen

