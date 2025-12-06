Conecte-se conosco

Brasil

Mega-Sena: prêmio de R$ 12 milhões será sorteado neste sábado

Publicado

4 horas atrás

em

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.948 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Brasil

Pix bate recorde e supera 313 milhões de transações em um dia

Publicado

5 horas atrás

em

6 de dezembro de 2025

Por

Sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), o Pix bateu novo recorde na última sexta-feira (5). Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 300 milhões de transações em 24 horas.

Somente no último dia 5, foram feitas 313,3 milhões de transferências via Pix para usuários finais. Segundo o BC, a movimentação também bateu recorde em volume de dinheiro, com R$ 179,9 bilhões em um único dia.

“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, informou o BC em comunicado.

O recorde diário anterior tinha sido registrado em 28 de novembro, dia Black Friday e data limite do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro, com 297,4 milhões de transações num único dia.

Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou, no fim de novembro, 178,9 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 162,3 milhões eram pessoas físicas; e 16,6 milhões, pessoas jurídicas. Em outubro, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema alcançou a marca de R$ 3,32 trilhões movimentados.

Brasil

PRF apreende mais de meia tonelada de drogas escondidas em carga na BR-364, em Vilhena

Publicado

6 horas atrás

em

6 de dezembro de 2025

Por

Motorista foi preso após policiais encontrarem skunk, haxixe e cocaína ocultados atrás de paletes durante fiscalização no km 1.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira, mais de 511 quilos de drogas durante uma fiscalização na BR-364, no km 1, em Vilhena (RO). A ação ocorreu após a abordagem a uma combinação de veículos de carga (CVC).

Durante os procedimentos de entrevista, o comportamento suspeito do motorista chamou a atenção dos agentes, que decidiram vistoriar o compartimento de carga. No local, foram localizadas diversas caixas de papelão escondidas atrás de paletes vazios.

Dentro das embalagens, os policiais encontraram 377,82 quilos de skunk, 1 quilo de haxixe e mais de 132 quilos de cocaína e cloridrato de cocaína — totalizando aproximadamente 511 quilos de entorpecentes.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Brasil

Vilhena inicia programa gratuito de emagrecimento com uso do medicamento Mounjaro a partir de 15 de dezembro

Publicado

6 horas atrás

em

6 de dezembro de 2025

Por

Iniciativa vai atender 80 pacientes na primeira fase e alia tirzepatida a acompanhamento multiprofissional para redução de riscos ligados à obesidade.

O município de Vilhena, em Rondônia, dará início no próximo dia 15 de dezembro a um programa gratuito de redução de peso utilizando a tirzepatida, medicamento conhecido comercialmente como Mounjaro. A substância foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em junho deste ano para o tratamento da obesidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 80 pacientes serão contemplados na etapa inicial. O público-alvo inclui moradores acompanhados pelas unidades básicas de saúde que apresentam índice de massa corporal (IMC) acima de 40, além de pessoas com diabetes ou hipertensão.

O Mounjaro atua no controle da glicemia e na redução do peso corporal, sendo o primeiro medicamento aprovado pela Anvisa capaz de agir simultaneamente em dois hormônios relacionados ao apetite, segundo a fabricante.

O programa terá acompanhamento multiprofissional, envolvendo médicos, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos. A proposta é combinar o uso da tirzepatida com mudanças de hábitos, visando reduzir riscos de infarto, AVC e complicações do diabetes.

Para participar, os interessados devem procurar a unidade básica de saúde de referência e atualizar seus dados cadastrais.

Fora do programa, o custo do tratamento varia conforme a dosagem: a versão de 2,5 mg custa, em média, R$ 1.907,29. O preço da formulação de 5 mg ainda não foi divulgado oficialmente.

